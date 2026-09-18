Жапонияға тағы да тайфун жақындап келеді
АСТАНА. KAZINFORM – Жапонияда осы апта соңында басталатын бес күндік мерекелік демалыс кезінде тайфун жақындауы мүмкін. Жапония метеорологиялық агенттігі сәрсенбіде Тынық мұхитындағы Мариана аралдарының маңында «Дуцзюань» тайфунының пайда болғанын хабарлады. Бұл туралы Kyodo агенттігі жазды.
Маусымдағы 25-ші тайфун солтүстікке қарай жылжып, күшеюі мүмкін. Синоптиктер оның Жапонияның төрт негізгі аралының ең ірісі Хонсюге жақындауы ықтимал екенін болжады.
Жапония уақытымен бейсенбі таңертең «Дуцзюань» тайфуны солтүстік-солтүстік-шығыс бағытында сағатына 20 шақырым жылдамдықпен қозғалып жатқан. Оның орталығындағы атмосфералық қысым 996 гектопаскаль болды.
Алдағы демалыс күндеріне қоса, Жапонияда келесі аптада бірнеше мемлекеттік мереке қатарынан атап өтіледі. Демалыс кезеңі сәрсенбі, 23 қыркүйектегі Күзгі күн мен түннің теңелу күнімен аяқталады.
Бұған дейін тамыз айында «Дельфин» тайфуны Жапонияға жетіп, 500-ден астам рейс тоқтатылғанын жаздық.