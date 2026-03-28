Жапонияның азаматтығын алу үшін елде тұру мерзімі екі есеге артты
АСТАНА. KAZINFORM — Жапония үкіметі азаматтық алу талаптарын қатаңдатып, натурализация үшін ең төменгі тұру мерзімін бес жылдан он жылға дейін ұлғайтып отыр, деп хабарлайды Kyodo.
Жаңа талаптар 1 сәуірден бастап күшіне енеді.
Жапония Әділет министрлігінің хабарлауынша, міндеттемелердің орындалуын тексеру мерзімі де ұзартылды. Мысалы, салық төлемдері соңғы бір жыл орнына бес жылға бағаланатын болады, ал әлеуметтік сақтандыру жарналары бір жыл орнына екі жыл қаралады. Өзгерістер бұрын берілген өтініштерге де қатысты.
Бұл шешім Жапония премьер-министрі Санаэ Такаити тапсырмасымен қабылданды, ол бұған дейін қолданыстағы ережелерді жеткіліксіз қатаң деп санап, оларды күшейту қажеттігін айтқан еді.
Қолданыстағы заңнамаға сәйкес, азаматтық алу үшін басты шарттардың бірі — елде үздіксіз 5 жылдан кем емес тұру, тұрақты табыс көзінің болуы және мінез-құлық нормаларын сақтау. Өтініштер қарастырылған кезде Жапония қоғамына интеграция деңгейі, соның ішінде тіл меңгеру де есепке алынады.
Үкіметтің хабарлауынша, тұру мерзімін ұзарту өтініш берушілердің елде бейімделуін мұқият бағалауға бағытталған.
Министрлік деректері бойынша, 2025 жылы азаматтық алу үшін 14 103 адам өтініш берген, олардың 9 258-і мақұлданып, 666-сынан бас тартылған.
Бұған дейін Жапония 74 елдің туристері үшін кіру тәртібін онлайн жүйе арқылы жеңілдететінін хабарладық.