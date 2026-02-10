Жапонияның мемлекеттік қарызы 2025 жылы рекордтық деңгейге жетті
АСТАНА. KAZINFORM — Жапония Қаржы министрлігінің сейсенбіде жарияланған мәліметінше, елдің жалпы мемлекеттік қарызы 2025 жылдың соңына қарай рекордтық деңгей — 1 342,17 трлн иенге (шамамен 8,6 трлн доллар) жетті, деп хабарлайды Kazinform.
Жапонияның жалпы мемлекеттік қарызы өткен жылмен салыстырғанда 24,54 трлн иенге өсті, бұл оның экономикасы көлемінен екі еседен астам және әлеуметтік қамсыздандыру, ұлттық қорғаныс және қарызды өтеуге жұмсалатын шығындардың тез өсуіне байланысты жоғары қысымға ұшырап отыр.
Бұл өз кезегінде ұзақ мерзімді пайыздық мөлшерлемелердің өсуімен қатар мемлекеттік облигациялардың кірістілігінің артуын көрсетеді, деп жазды Kyodo.
Министрлік мәліметінше, желтоқсан айының соңындағы жағдай бойынша мемлекеттік қарыз 1 197,64 трлн иен мемлекеттік облигациялардан, 44,13 трлн иен қарыз алу және 100,40 трлн иен қаржылық вексельдерден құралған.
Ұзақ мерзімді қарыз алу шығындары Жапония банкінің пайыздық мөлшерлемелерді көтеруді жалғастыратыны туралы нарықтық күтулер аясында өсу үрдісін көрсетіп отыр.
Сондай-ақ премьер-министр Санаэ Такаичидің мемлекеттік шығындарды ауқымды түрде жүзеге асыру туралы уәдесінен кейін Жапонияның қаржылық жағдайына қатысты алаңдаушылық артып келеді.
Бұған дейін жапон иені 18 айлық минимумын жаңартқанын жазған болатынбыз.