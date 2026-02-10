KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    18:20, 10 Ақпан 2026 | GMT +5

    Жапонияның мемлекеттік қарызы 2025 жылы рекордтық деңгейге жетті

    АСТАНА. KAZINFORM — Жапония Қаржы министрлігінің сейсенбіде жарияланған мәліметінше, елдің жалпы мемлекеттік қарызы 2025 жылдың соңына қарай рекордтық деңгей — 1 342,17 трлн иенге (шамамен 8,6 трлн доллар) жетті, деп хабарлайды Kazinform

    Госдолг Японии достиг рекордной отметки в 2025 году
    Фото: ТАСС

    Жапонияның жалпы мемлекеттік қарызы өткен жылмен салыстырғанда 24,54 трлн иенге өсті, бұл оның экономикасы көлемінен екі еседен астам және әлеуметтік қамсыздандыру, ұлттық қорғаныс және қарызды өтеуге жұмсалатын шығындардың тез өсуіне байланысты жоғары қысымға ұшырап отыр.

    Бұл өз кезегінде ұзақ мерзімді пайыздық мөлшерлемелердің өсуімен қатар мемлекеттік облигациялардың кірістілігінің артуын көрсетеді, деп жазды Kyodo

    Министрлік мәліметінше, желтоқсан айының соңындағы жағдай бойынша мемлекеттік қарыз 1 197,64 трлн иен мемлекеттік облигациялардан, 44,13 трлн иен қарыз алу және 100,40 трлн иен қаржылық вексельдерден құралған.

    Ұзақ мерзімді қарыз алу шығындары Жапония банкінің пайыздық мөлшерлемелерді көтеруді жалғастыратыны туралы нарықтық күтулер аясында өсу үрдісін көрсетіп отыр.

    Сондай-ақ премьер-министр Санаэ Такаичидің мемлекеттік шығындарды ауқымды түрде жүзеге асыру туралы уәдесінен кейін Жапонияның қаржылық жағдайына қатысты алаңдаушылық артып келеді. 

    Бұған дейін жапон иені 18 айлық минимумын жаңартқанын жазған болатынбыз. 

    Тегтер:
    Жапония Әлем жаңалықтары
    Зарина Туғанбаева
    Зарина Туғанбаева
    Автор
    Соңғы жаңалықтар