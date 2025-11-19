KZ
    Жапонияның Оита қаласында 170-тен астам ғимарат өртенді

    АСТАНА. KAZINFORM –  Оита қаласындағы халық тығыз орналасқан тұрғын алабында шыққан өрттен кейін 70 жастағы ер адам із-түзсіз жоғалып кетті. Өрт 170-тен астам ғимаратты шарпыған, деп хабарлайды Kyodo.

    Жапонияның Оита қаласында 170-тен астам ғимарат өртенді
    Фото: Kyodo

    Өрт сөндірушілер қаланың Саганосеки ауданында тұтанған өртті сөндіріп жатыр. 

    Қала билігі 170-тен астам адамның эвакуацияланғанын хабарлады.

    Төтенше жағдай туралы полицияға тұрғындар хабарланған. Тілсіз жау Саганосеки балық аулау портының солтүстік-шығысындағы тұрғын ауданда басталған.

    Айта кетейік, Түркістан облысында тұрғын үйде болған өрттен 12 адам мерт болды.

    Қайғылы жағдайға байланысты қылмыстық іс қозғалды.

