Жапонияның таулы аймағында аю талаған әйел қаза тапты
АСТАНА. KAZINFORM — Жапонияның солтүстік-шығысындағы Акита аймағының тауларындағы орманды алқапта дүйсенбі күні таңертең 79 жастағы әйелдің денесі табылды. Оған аю шабуыл жасаған болуы мүмкін, деп хабарлады жергілікті полиция. Бұл туралы Kyodo жазды.
Болжам бойынша, әйел бұл аймаққа саңырауқұлақ теру үшін барған көрінеді. Полиция марқұмның тау жақын жерде тұратын, жұмыссыз жергілікті тұрғын Киё Гото екенін анықтады. Бетіндегі жарақаттардың ауырлығы оны аю талағанын көрсетеді.
Полицияның айтуынша, Гото жексенбі таңертең тауға баратынын хабарлау үшін отбасына телефон соққан. Ол отбасынан бөлек тұрған екен. Туыстары оны үйіне іздеп барған, алайда кешке дейін оралмаған соң полицияға хабарлаған. Оның денесі дүйсенбі күні таңертең сағат шамамен 9-да табылды.
Бұл маңдағы аю шабуылдарының жағдайы өршіп бара жатқандықтан, Акита губернаторы Кента Сузуки Қорғаныс күштерінен қосымша күш сұрады.
Қорғаныс министрі Синдзиро Коидзуми өткен аптада жергілікті билікке оқ атылып жойылған аюларды тасымалдау және жою сияқты логистикалық қолдау көрсетуді жоспарлап отырғанын айтты. Заң бойынша Қорғаныс күштері аюларды атуға қатыса алмайды.
Еске сала кетсек, Жапония үкіметі полицияға аю шабуылына қарсы қару қолдануға рұқсат беруі мүмкін екенін жазғанбыз.