Жапонияның батысында «Лан» тайфуны соғып, қатты жел тұрды

ТОКИО. ҚазАқпарат – Жапонияның батысындағы Кии түбегінде «Лан» тайфуны соғып, нөсер жаңбыр мен қатты желге ұласты, деп хабарлайды ҚазАқпарат Kyodo ақпарат агенттігіне сілтеме жасап.

Алты сағат ішінде Вакаяма префектурасындағы Натикацуурда 304,0 мм, ал Киото префектурасындағы Аябэде 190,0 мм жауын-шашын түсті. Ел ішіндегі әуе, автомобиль және теміржол байланысы бұзылды. Осыған байланысты 650-ге жуық адам Кансай әуежайында түнеуге мәжбүр болды. Метеорологиялық агенттік Жапонияның шығыс, орталық және батыс бөліктерінде нөсер жаңбыр туралы ескерту жасады. Тұрғындарды су тасқыны, көшкін және қатты желге байланысты қырағы болуға шақырды. Сейсенбі күні Central Japan Railway Co. және West Japan Railway Co. Нагоя мен Шин-Осака станциялары арасында, сондай-ақ Шин-Осака мен Окаяма станциялары арасындағы барлық жоғары жылдамдықты пойыз рейстерін тоқтатты. Ал Japan Airlines Co. және All Nippon Airways Co. 560-тан астам рейсті тоқтатты.

Бұл 50 мыңнан астам жолаушыға әсер етті. Жапон метеорологиялық агенттігінің хабарлауынша, таңертең ерте құрлыққа соққан тайфун Вакаяма қаласының маңында солтүстік-батыс бағытта қозғалған. Тайфун эпицентріндегі атмосфералық қысым 985 гектопаскаль болды. Бұл ретте желдің жылдамдығы сағатына 144 шақырымға дейін жеткен. Тайфун салдарынан Жапонияның орталық және батыс бөлігінде 90 мыңға жуық үй жарықсыз қалды, деп хабарлайды Reuters.

Алдағы 24 сағат ішінде орталықтағы Токай аймағында шамамен 350 мм жауын-шашын түседі деп болжанады. Бұл тамыз айындағы орташа жауын-шашын мөлшерінен үш есе көп. Метеорологиялық агенттіктің болжамынша, тайфун сәрсенбі күні таңертең Жапон теңізіне жетіп, солтүстікке қарай жылжиды.