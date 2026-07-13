Жаркент мешітінде тарихи келбетті сақтай отырып реставрация жүргізіліп жатыр
АСТАНА. KAZINFORM — Алдағы кезеңде сыртқы 52 ағаш тіреу бағаны, қасбеттер, кірпіш сылақтары және бүгінге дейін сақталған сәндік өрнектер қалпына келтіріледі.
Бүгінде «Қазқайтажаңарту» РМК мамандары шатыр жабындысын қалпына келтіру жұмыстарын аяқтады. Қазір мешіт мұнарасы, айваны, кіреберіс порталы мен қаптал қақпаларының беті көп жылдан бері жиналған кір-қоқыс пен түрлі ластанудан тазартылып жатыр.
Алдағы кезеңде сыртқы 52 ағаш тіреу бағаны, қасбеттер, кірпіш сылақтары және бүгінге дейін сақталған сәндік өрнектер қалпына келтіріледі. Сондай-ақ күмбез бен сыртқы кірпіш беттері арнайы өңдеуден өткізіліп, қоршаулар жаңғыртылады.
Әрбір жұмыс ескерткіштің сәулеті мен ағаш ою-өрнектерін, көркемдік нақышын барынша сақтай отырып жүргізіліп жатыр. Ескерткішке іргелес аумақ та абаттандырылып жатыр.
Сонымен бірге Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Жаркент мешітін ЮНЕСКО-ның Бүкіләлемдік мұралар тізіміне енгізу жөніндегі тапсырмасы аясындағы жұмыстар кезең-кезеңімен іске асырылып келеді.
Айта кетелік бас мешітке «Нұрсұлтан мешіті» атауы берілген еді.