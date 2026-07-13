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    Жаркент мешітінде тарихи келбетті сақтай отырып реставрация жүргізіліп жатыр

    АСТАНА. KAZINFORM — Алдағы кезеңде сыртқы 52 ағаш тіреу бағаны, қасбеттер, кірпіш сылақтары және бүгінге дейін сақталған сәндік өрнектер қалпына келтіріледі.

    Жаркенттегі мешіт
    Фото: Kazinform

    Бүгінде «Қазқайтажаңарту» РМК мамандары шатыр жабындысын қалпына келтіру жұмыстарын аяқтады. Қазір мешіт мұнарасы, айваны, кіреберіс порталы мен қаптал қақпаларының беті көп жылдан бері жиналған кір-қоқыс пен түрлі ластанудан тазартылып жатыр.

    Жаркент мешітінде реставрация жұмыстары жүргізіліп жатыр
    Фото: Мәдениет және ақпарат министрлігі

    Алдағы кезеңде сыртқы 52 ағаш тіреу бағаны, қасбеттер, кірпіш сылақтары және бүгінге дейін сақталған сәндік өрнектер қалпына келтіріледі. Сондай-ақ күмбез бен сыртқы кірпіш беттері арнайы өңдеуден өткізіліп, қоршаулар жаңғыртылады.

    Әрбір жұмыс ескерткіштің сәулеті мен ағаш ою-өрнектерін, көркемдік нақышын барынша сақтай отырып жүргізіліп жатыр. Ескерткішке іргелес аумақ та абаттандырылып жатыр.

    Сонымен бірге Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Жаркент мешітін ЮНЕСКО-ның Бүкіләлемдік мұралар тізіміне енгізу жөніндегі тапсырмасы аясындағы жұмыстар кезең-кезеңімен іске асырылып келеді.

    Айта кетелік бас мешітке «Нұрсұлтан мешіті» атауы берілген еді.

    Мәдениет Мешіт Тарих
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Авторлар