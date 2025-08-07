KZ
ҚР президентінің телерадиокешені
    15:53, 07 Тамыз 2025

    Жас қыздарды жұмысқа тартып, вебкам-студиялар ашқан қылмыстық топ 1 млрд теңге пайда тапқан

    ӨСКЕМЕН. KAZINFORM – Шығыс Қазақстан облысының полицейлері вебкам-студиялар ашып, ашық трансляциялар жүргізіп отырған қылмыстық топтың жолын кесті.

    Фото: ШҚО ПД

    ШҚО полиция департаменті баспасөз қызметінің мәліметіне сүйенсек, тәртіп сақшылары интернет арқылы Қазақстан аумағында заңмен тыйым салынған бейнематериалдарды дайындап, таратқан қылмыстық топты әшкереледі.

    - Бұл топ «модельдік агенттік» деген атаумен елдің 10-нан астам қаласында, соның ішінде Өскеменде вебкам-студиялар ашып, ашық трансляциялар жүргізіп отырған. Олар 18 бен 25 жас аралығындағы қыздарды жұмысқа тартып, айына 2 млн теңгеге дейін табыс табуға болады деп уәде берген, - делінген ақпаратта.

    Арнайы жүргізілген жедел-іздестіру шараларының нәтижесінде, ұйымдастырушылар 1 млрд теңгеден астам кіріс тапқаны анықталды.

    - Тінту кезінде 120-дан астам компьютер, веб-камера, жарықтандыру құрылғылары және басқа да техникалар тәркіленді. Қазіргі таңда бұл іске қатысы бар 14 адам ұсталды. Олардың арасында осы бизнесті ұйымдастырған негізгі адамдар да бар. Тергеу аяқталуға жақын, - делінген хабарламада.

    Еске салсақ, осыған дейін Ақтөбе облысында 77 жүк көлігін заңсыз тіркеген ұйымдасқан топ ұсталғаны хабарланған

