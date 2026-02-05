Жас теннисші Әмір Омарханов Тунистегі турнирдің ширек финалына шықты
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық теннисші, әлемнің 798-ракеткасы, 18 жастағы Әмір Омарханов Монастир (Тунис) ITF M15 турнирінің ширек финалына жолдама алды.
Қазақстандық теннисші екінші айналымда дүниежүзілік рейтингіде 1 100-орында тұрған оңтүстіккореялық Ким Джун Гунмен кездесті.
Тартыстылау өрбіген бірінші партияда Әмір 7:5 есебімен басым түсті.
Екінші сетте Әмір Омарханов оңтүстіккореялық теннисшіге бірде-бір гейм бермеді — 6:0.
Осылайша, аталған жарыста алғашқылардың бірі болып ширек финалға шыққан Әмір Омархановтың келесі қарсыласы кейін анықталады.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын Заңғар Нұрланұлының теннистегі ең биік шыңдарды бағындырғысы келетіні жөнінде айтқанын жазған едік.
