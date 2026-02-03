Жасанды интеллект Алматыда қатерлі ісікті ерте анықтауға көмектеседі
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Дүниежүзілік қатерлі ісік күні бізге ең маңызды нәрсені еске салады: алдын алу, үнемі тексеруден өту және уақтылы емдеу денсаулықты сақтаудың кілті болып қала береді. Бүгінгі таңда Алматы онкологиялық орталығы ерте диагностикаға, минималды инвазивті технологияларға және медициналық көмектің дәлдігі мен қауіпсіздігін жақсартатын цифрлық шешімдерге баса назар аударып отыр.
2025 жыл орталық үшін тұрақты өсу мен технологиялық инновациялар кезеңі болды Атап айтқанда, диагностикалық және емдеу мүмкіндіктері кеңейтілді, заманауи құралдар енгізілді және науқастарды қамту көлемі артты.
Орталықтың диагностикалық мүмкіндіктері үнемі дамып келеді. Небәрі бір жыл ішінде ол 57 000-нан астам компьютерлік томография және МРТ сканерлеуін, 7 500-ге жуық эндоскопиялық тексеруді және 13 000-нан астам иммуногистохимиялық тексеруді жүргізді. Бұл көлем өте дәл диагноз қоюға және жеке емдеу стратегияларын таңдауға мүмкіндік береді.
Негізгі технологиялық жетістіктердің бірі Kiro Robotics KiroOncology роботтық химиотерапиялық дайындау жүйесін енгізу болды. Алматы елімізде мұндай автоматтандыруды қолданған алғашқы қала қатарына енді. Робот дозаларды дәл есептейді, дәрі-дәрмектерді анықтайды, араластырудың әрбір кезеңін бақылайды және адами қателіктерді азайтады, бұл пациенттер мен медицина қызметкерлері үшін емдеу қауіпсіздігін арттырады.
Сандық шешімдер диагностикада да белсенді қолданылады. Сарапшылық деңгейдегі ультрадыбыстық аппараттар жасанды интеллект бағдарламалық жасақтамасымен біріктірілген, бұл дәрігерлерге патологиялық өзгерістерді ерте кезеңдерде анықтауға көмектеседі. Жүйе кескіндерді нақты уақыт режимінде талдайды, тіндердің құрылымын, тығыздығын және зақымданулардың контурларын бағалайды және қажет болған жағдайда маманды мұқият тексеруді қажет ететін аймақтарға оралуға шақырады. Мұндай қосымша бақылау қатерлі ісіктерді өткізіп жіберу қаупін азайтады.
Бұл технология сүт безі мен қалқанша безін тексеру үшін қолданылады және бауыр ауруларын диагностикалауда біртіндеп енгізілгенін атап өткен жөн. Майлы гепатозды анықтаған кезде бағдарлама өзгерістерді жазып қана қоймайды, сонымен қатар сандық көрсеткіштерді сандық форматта шығарады, бұл зақымдану дәрежесін объективті бағалауға және науқастың жағдайының динамикасын бақылауға мүмкіндік береді.
Жасанды интеллекттің дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін медициналық кескіндердің үлкен дерекқоры жасалып жатыр. Оңтүстік Кореядан келген әріптестермен бірлесіп, мыңдаған ультрадыбыстық кескіндер жиналып, таңбалануда. Оқытудан кейін алгоритмдер Еуропада да қолданылатын халықаралық стандарттарға сәйкес клиникалық сынақтан өтеді. Жоғары дәлдікке жету үшін жүйеге 10 000-нан астам тексеру қажет.
Тек былтыр ғана осы технологияны қолдану арқылы 6 000-нан астам сүт безін тексеру және 100-ден астам қалқанша безін тексеру жүргізілді. Сүт безі қатерлі ісігінің 128 жағдайы және 5 100 қатерсіз сүт безі зақымдануы, сондай-ақ қалқанша безі қатерлі ісігінің 12 жағдайы анықталды.
Емдеу бағыттары да кеңейіп келеді. Орталықта 27 мыңнан астам науқас мамандандырылған көмек алды. Үш мыңнан астам ота жасалды, бұл ретте араласулардың 53,2%-ы аз инвазивті тәсілмен орындалды. Мұндай әдістер жарақаттануды азайтады, ауруханаға жатқызу уақытын қысқартады және қалпына келтіруді тездетеді. Ең белсенді минималды инвазивті хирургия өкпе, эндометрия, бүйрек және бүйрек үсті бездері, простата және қуық ісіктері үшін қолданылады.
23 мыңға жуық пациент химиотерапиялық ем алды, тағы мыңдаған науқас амбулаториялық препараттармен қамтамасыз етілді. Радиациялық терапиядан мыңнан астам адам өтті. Рентгенологиялық бөлімшеде ісікке барынша дәл әсер етуге және сау тіндерді қорғауға мүмкіндік беретін жоғары дәлдіктегі стереотактикалық терапияға арналған ExacTrac Dynamic технологиясы енгізілді.
Ерте диагностика – ерекше маңызға ие. Орталық Қазақстанда қатерлі ісіктерді ерте сатысында анықтаудың ең жоғары көрсеткіштерінің бірін көрсетеді, бұл емдеуді уақтылы бастауға мүмкіндік береді және өлімнің тұрақты төмендеуіне ықпал етеді.
Жасанды интеллектіні дамыту, процестерді роботтандыру және жабдықты жаңарту онкологиялық көмектің жаңа моделін қалыптастырады. Дәлірек айтқанда, қауіпсіз және пациентке бағытталған. Осындай шешімдер бүгінде қатерлі ісікке қарсы күресте маңызды қадам саналады.