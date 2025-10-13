Жасанды интеллект арқылы кен байлықтарын барлау ісі жаңа деңгейге көтерілді
АСТАНА. KAZINFORM – Жасанды интеллект бүгінде тау-кен өндірісінде жаңа дәуірдің бастауына айналып отыр. «Қазақмыс» компаниясы геологиялық барлау және пайдалы қазбаларды өндіру саласына цифрлық технологияларды енгізу арқылы өндіріс тиімділігін жаңа деңгейге көтеруде.
Қазақстанның тау-кен саласында цифрландыру қарқыны артып келеді, ал осы бағытта алдыңғы қатардан көрініп отырған компаниялардың бірі – «Қазақмыс» корпорациясы. 2025 жылдың мамыр айында компания Micromine Advance атты жаңа интеллектуалды жүйені Grade Copilot модулімен бірге іске қосты. Бұл шешім кен орындарын үшөлшемді кеңістікте жоғары дәлдікпен модельдеуге, тау жыныстарының құрамын талдауға және өндіріс көлемін нақты болжауға мүмкіндік береді. Жасанды интеллекттің көмегімен алынған деректердің нақтылығы артып, геологиялық барлау жұмыстарының сапасы мен тиімділігі едәуір жақсарды.
Бұл қадам Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев айқындаған елдің цифрландыру стратегиясымен толық үндеседі. Президент жасанды интеллект «қуатты, әділетті және қауіпсіз Қазақстан құруға жаңа мүмкіндіктер ашатынын» атап өткен болатын. «Қазақмыс» тәжірибесі осы сөздің іс жүзінде жүзеге асып жатқан айқын мысалы.
Компания мамандары жаңа технологиялардың алғашқы нәтижелерін Micromine пайдаланушыларының VIII Орталық Азия конференциясында, Ташкент қаласында таныстырды. Онда «Қазақмыс» геологиялық барлау департаментінің директоры Бекасыл Аукешев Weir Group компаниясының Digital-дивизионы президенті Кристен Уолш (Ұлыбритания) және халықаралық сату жөніндегі жетекшісі Грег Слэйтермен (АҚШ) кездесу өткізді. Тараптар бағдарламалық шешімдердің келешегі, жасанды интеллект құралдарын дамыту және қазақстандық геологтардың кәсіби біліктілігін арттыру мәселелерін талқылады.
Қазіргі уақытта компанияда геологиялық деректерді цифрландыру қарқынды жүріп жатыр. Бұған бұрынғы жылдардағы мұрағаттық материалдар да кіреді. Жинақталған ақпарат бірыңғай корпоративтік геоақпараттық стандартқа біріктірілуде. Ал Micromine бағдарламалық өнімдері барлаудан бастап өндіруді жоспарлауға дейінгі барлық кезеңде қолданылып келеді. Бұл геологиялық ақпараттың ашықтығын қамтамасыз етіп, өндірістік шешім қабылдау үдерісін жылдамдатады.
«Қазақмыс» корпорациясы 2025 жылдың соңына дейін Micromine Advance және Alastri жүйелерінің жаңа модульдерін енгізуді көздеп отыр. Бұл толық цифрлық интеграцияға қол жеткізіп, өндірістің барлық буынын біртұтас ақпараттық ортада біріктіруге жол ашады. Мұндай тәсіл адам факторының ықпалын азайтып, нақты уақыт режимінде талдау жасауға мүмкіндік береді.
Конференция аясында геолог Жан Шомытов Жаман-Айбат кен орны бойынша жүргізілген зерттеу нәтижелерін ұсынды. Micromine жүйесінің көмегімен мамандар мыстың минералдануы мен тектоникалық бұзылыстар арасындағы байланысты анықтап, геологиялық құрылымдарды талдауда жасанды интеллекттің тиімділігін дәлелдеді. Бұл зерттеу интеллектуалды жүйелердің күрделі табиғи процестерді түсінуге және минералдық ресурстарды бағалауға айтарлықтай үлес қосатынын көрсетті.
Бүгінде «Қазақмыс» компаниясында 400-ден астам маман Micromine бағдарламасын белсенді қолданады. Корпорацияның қолында 300-ге жуық лицензия және 1400-ден астам бағдарламалық модуль бар. Барлық геологиялық деректердің 90%-дан астамы цифрлық форматқа көшірілді. Сонымен қатар, 500-ден астам қызметкер арнайы оқытудан өтті, олардың көбі халықаралық сертификатқа ие болды.
Мұндай жүйелі жұмыс нәтижесінде «Қазақмыс» Қазақстандағы тау-кен саласын цифрландыру бағытындағы көшбасшылық орнын нығайтып келеді. Компания тек технологияны енгізіп қана қоймай, еліміздің өнеркәсіптік әлеуетін дамытуға және Президент айқындаған басым бағыттардың бірі — жасанды интеллект пен цифрлық технологияларды өндіріске енгізу міндетін нақты жүзеге асырып отыр.
Еске салсақ, Жезқазғанда заманауи зертханалар мен цифрлық технологияларды қамтитын бірегей геологиялық кластер құрылатыны туралы жазған болатынбыз.