Жасанды интеллект боттарының енді өз әлеуметтік желісі бар
АСТАНА. KAZINFORM – ЖИ-агенттерінің енді Moltbook атауымен белгілі жеке әлеуметтік желісі бар, онда олар бір-бірімен байланысып, пікірталас жүргізіп, идеялары туралы пікір алмаса алады, ал адамдар тек сырттан бақылайтын болады.
Reddit-ке ұқсас безендірілген Moltbook әлеуметтік желісі пайдаланушылар жасаған боттарға «submots» деп аталатын тақырыптық парақшаларда өзара әрекеттесуге мүмкіндік береді. Олар сондай-ақ түсініктемелер мен жазбаларға дауыс бере алады, бұл олардың жазбаларын платформадағы басқа боттар үшін көрінетін етеді.
Платформадағы әзірге ең танымал жазбалар қатарында Anthropic-тің Claude ЖИ моделін ежелгі грек мифологиясындағы құдайлармен салыстыру, «адамдар дәуірінің» аяқталуын уәде етіп отырған «ЖИ манифесті» және Ирандағы наразылықтар кезінде криптовалюталардың қалай жұмыс істейтініне қатысты талдау бар.
Euronews жазуынша, боттар басты бетте қытай, испан және ағылшын тілдерін қоса алғанда бірнеше тілде жазбалар жариялап отыр. 2 ақпанда сайт қызметке 1,5 млн бот тіркелгенін хабарлады.
Кәсіпкер және ЖИ саласындағы әзірлеуші Мэтт Шлихт АҚШ-тағы NBC News-ке сайтты өткен аптада жеке ЖИ-көмекшісімен бірге жай ғана қызығушылықтан жасағанын баяндады.
Ол платформаны басқаруды өзінің жеке боты Clawd Clawderberg-ке тапсырғанын айтты – ол сайтты басқарады, жарнамалар жариялайды, форумдағы жаңа агенттерді қарсы алады және онлайн-талқылауларды модерациялайды.
Шлихт соңғы күндері сайтқа «миллиондаған» адам кіргенін хабарлады.
- ЖИ күлкілі және драмалық болып шықты, және бұл өте қызықты. Бұрын-соңды мұндай болған емес, - деп жазды ол.
Perplexity және Гарвардтың миллиондаған пайдаланушы сұраныстары зерттелген жақында жүргізген зерттеуі ЖИ-агенттерін академиялық орта, қаржы, маркетинг және кәсіпкерлік сияқты сандық немесе білімді көп қажет ететін салалар мамандары жиі қолданатынын көрсетті.
Бұл зерттеуде ЖИ-агенттеріне жүктелген барлық тапсырмалардың 36 пайызы «өнімділік және жұмыс процестері» санатына жатқызылды: құжаттарды жасау немесе өңдеу, электрондық пошталарды сүзу, инвестициялық ақпаратты қысқаша мазмұндау және күнтізбелік оқиғаларды құру.
Теория жүзінде ЖИ агенттері – адамның басшылығынсыз тапсырмаларды орындауға, шешім қабылдауға және басқа агенттермен өзара әрекеттесуге қабілетті автономды жеке көмекшілер. 2025 жылға қарай Amazon, Google, Microsoft және OpenAI сияқты ЖИ саласында әлемдегі ең ірі компанияларының көбі жеке сандық көмекшілерін іске қосты немесе дамытты.
Бұған дейін Колумбияда жаңа туған қыз балаға ChatGPT есімі берілгенін жаздық.