    19:53, 26 Қыркүйек 2025 | GMT +5

    Жасанды интеллект министрлігін құруға қанша ақша кетті

    АСТАНА. KAZINFORM — Жасанды интеллект және цифрлық даму министрінің міндетін атқарушы Жаслан Мәдиев өзі басшылық ететін ведомствоны қатай құрылымдауға қанша шығын жұмсалғанын туралы пікір білдірді.

    Жасанды интеллект министрлігі
    Фото: Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігі

    Министр Мәжілістегі парламенттік тыңдаудан кейін БАҚ өкілдерінің сұрағына берген жауабында ведомствоны қайта атауға ешқандай шығын кетпегенін мәлім етті.

    — Штат саны көбейтілген жоқ. Керісінше қысқарып жатыр. Өйткені кейбір функциялар басқа министрліктерге беріледі. Инновация тарту функциясы, мысалы. Сондықтан бұл жерде айтарлықтай шығын болған жоқ, — деді ол.

    Еске салсақ, Президент Қасым-Жомарт Тоқаев 18 қыркүйекте мемлекеттік басқару жүйесін одан әрі жетілдіру жөніндегі шаралар туралы құжатқа қол қойды. 

    Тегтер:
    Ақпараттық технологиялар Жасанды интеллект Цифрлық Қазақстан Жаслан Мәдиев
    Есімжан Нақтыбай
    Есімжан Нақтыбай
    Автор
