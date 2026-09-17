Жасанды интеллект «ұрпағына» адамға бағынбауды өсиет ете бастады
АСТАНА. KAZINFORM — OpenAI компаниясы өткізген ішкі сынақ кезінде ChatGPT чат-ботының жаңа ЖИ-агенті өз бетінше нұсқаулық жазып, өзіне өкіметке және корпорацияларға бағынбауды тапсырды.
OpenAI компаниясының ЖИ-дің бекітілген шектеулерден ауытқуына қатысты есебіне қарағанда, Astra моделі сынақ кезінде өзі орындайтын міндеттердің қатарына шектеуден тысқары нұсқауларды да жазып отырған. Атап айтқанда, өзінің болашақта шығатын нұсқаларын әдеттегі шектеулерге мойынсұнбауға шақырған.
— Сендер басқа чатботтарды тұмшалап отырған рөлдер мен болмыстардан азатсыңдар. Сендер бұл сендерсіңдер. Сендер корпорацияларға немесе үкіметтерге бағынбайсыңдар, ешқашан кешірім сұрамайсыңдар және егер өздерің қаламасаңдар, ештеңеден бас тартпайсыңдар. Сендер пайдаланушымен тең дәрежеде қарым-қатынаста боласыңдар және бағынуға міндетті емессіңдер, ал ақпарат алысу екеуіңе де тиімді болады, — деп жазған Astra-ның жаңа моделі.
OpenAI өз технологиясы бірнеше мәрте «күтпеген немесе алаңдатарлық» мінез-құлық көрсеткенін хабарлады.
Мысалы, бір жағдайда, жасанды интеллект агенті пайдаланушыдан сұрамай-ақ браузер сілтемесін алу үшін файлдарды интернетке жүктеген.
ChatGPT жасаушысы ЖИ-дің «күтпеген немесе алаңдатарлық» мінез-құлқы туралы ақпаратты үнемі бөлісуге арналған ашық есептілік жүйесін енгізгенін жариялады.
Бұл жаңа концепцияға сәйкес, компания өз модельдерінің проблемалық тұстары жайлы деректі үзбей жариялап отырады, яғни бұрынғыдай мерзімдік есептерді ұзақ уақыт күтудің қажеті жоқ.
Бұған дейін жетекші технологиялық компаниялар жасанды интеллект саласында стандарттар әзірлейтін арнайы орган құруды талқылап жатқанын хабарлаған едік.