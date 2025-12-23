KZ
    Жасанды интеллект және цифрлық даму бірінші вице-министрі тағайындалды

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен Ростислав Коняшкин жасанды интеллект және цифрлық даму бірінші вице-министрі болып тағайындалды. Бұл туралы Үкіметтің баспасөз қызметі хабарлады.

    Ростислав Коняшкин
    Фото: Үкімет

    1989 жылы Тараз қаласында дүниеге келген. М. В. Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университетін, Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетін бітірген.

    Еңбек жолын 2011 жылы жеке кәсіпорында консультант болып бастаған.

    2011-2012 жылдары — «KazTransCom» ERP-Service» ЖШС «Интергаз Орталық Азия» АҚ және «Қазтрансгаз» АҚ кәсіпорындары жобасының консультанты.

    2012-2014 жылдары — «Astana Innovations» АҚ-да түрлі қызметтер атқарды.

    2014-2015 жылдары — «Ақпараттық талдау орталығы» АҚ Электронды оқытуды дамыту орталығының бас менеджері, жобалық менеджері.

    2016 жылы — «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» КЕАҚ Мемлекеттік қызмет көрсетудің әдіснама департаментінің бас маманы.

    2016-2017 жылдары — «Өрлеу» инновациялық технологиялар орталығы» ЖШС жобалар бойынша менеджері.

    2017-2019 жылдары — «Транстелеком» АҚ орталық аппаратының «Жобалық менеджерлер, АТ кеңсесі» бағыты бойынша жобалық менеджері.

    2019-2020 жылдары — «Tengri Lab» ЖШС жобалық кеңсесінің басшысы.

    2020-2021 жылдары — ҚР ЦДИАӨМ Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер комитеті төрағасының орынбасары.

    2021-2024 жылдары — «Ұлттық aқпараттық технологиялар» АҚ басқарма төрағасы

    2024-2025 жылдары — ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібінің вице-министрі.

    2025 жылдың қазан айынан бастап қазіргі уақытқа дейін ҚР жасанды интеллект және цифрлық даму вице-министрі болып жұмыс істеді. 

    Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігі Тағайындау
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Автор
