Жастар практикасы: биыл 21,5 мыңнан астам адам жұмысқа орналасты
Жастар практикасы бойынша жұмысқа орналастырылғандардың ең көп саны Түркістан – 6 мың адам, Қызылорда – 2,3 мың адам, Жамбыл – 1,7 мың адам, Ақтөбе облыстарында 1,5 мың адам және Шымкентте 1,3 мың адам тіркелген.
Жастар практикасына қатысатын әйелдердің үлесі 66,5% немесе 14,3 мың адамды, ал ауыл тұрғындарының үлесі – 12,7 мың адамды немесе 59,1%.
Білім беру ұйымдарының үлесі – 35 жасқа дейінгі жұмыссыз түлектері алған кәсібі (мамандығы) бойынша бастапқы жұмыс тәжірибесін алу үшін жастар тәжірибесіне қатысушылар бола алады. Жастар практикасына қатысу үшін мансап орталығына өтініш беру қажет.
Жұмыс беруші жастар практикасына қатысушыларға кәсіби білім мен жұмыс тәжірибесін беру үшін тәлімгерді бекітеді. Республика бойынша орташа жалақы мөлшері – 118 мың теңге.
Жастар практикасын қаржыландыруды Еңбек мобильділігі орталығы «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы арқылы ай сайынғы жалақы төлеу арқылы жүзеге асырады. Төлем екінші деңгейдегі банктерде ашылған қатысушылардың ағымдағы (карточкалық) шоттарына ақша қаражатын аудару жолымен жұмыс беруші ұсынған мәліметтер негізінде жүргізіледі.
Жастар практикасы арқылы жұмысқа орналастырылғандар арасында ең көп сұранысқа ие мамандықтар: жалпы білім беретін мектеп мұғалімі – 5863 адам, мектепке дейінгі тәрбиеші – 807 адам, медицина қызметкерлері – 2005 адам, бағдарламашы – 1094 адам, заңгер – 784 адам, фельдшер – 766 адам.
Жастар практикасының тиімділігін көрсететін жарқын мысалдардың бірі – Орал қаласының тұрғыны Эльмар Темірдің тәжірибесі.
– Биыл мен Батыс Қазақстан жоғары медициналық колледжін «Емдеу ісі» мамандығы бойынша тәмамдадым. Оқуды бітірген соң бірден карьералық орталыққа барып, жұмыссыз ретінде тіркелдім. Сол жерде маған жастар практикасы туралы айтып берді. Шамамен он күннен кейін мені Қаратөбе аудандық ауруханасына жұмысқа жіберді. Ал 3 қыркүйектен бастап мені сол жерге тұрақты жұмысқа қабылдады, – деп бөлісті Эльмар Темір.
Айта кетейік, Қазақстанда биыл 269 мыңнан астам адам жұмыспен қамтылды.