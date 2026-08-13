Жатақханадағы орын бөлу: кімдерге басымдық беріледі
АСТАНА. KAZINFORM – Жатақханаға орналасу тәртібі, студенттерге көрсетілетін қолдау шаралары және қандай да бір мәселе туындаған жағдайда қайда жүгінуге болады? Осы және өзге де маңызды сұрақтарға ҚР Ғылым және жоғары білім министрлігінің Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім комитеті төрағасының орынбасары Ақерке Абылайхан жауап береді.
Бүгінде елімізде студенттерді жатақханамен қамтамасыз ету, орын тапшылығын азайту және білім алушыларға қолайлы жағдай жасау бағытында жүйелі жұмыстар жүргізіліп жатыр. Мемлекет басшысының стратегиялық тапсырмалары аясында елімізде 72 125 орындық 281 жатақхана пайдалануға берілді. Оның ішінде ЖОО студенттері үшін 51 323 орындық 182 жатақхана.
Жатақханадағы орындар, ең алдымен, әлеуметтік осал санаттағы білім алушыларға басымдықпен беріледі. Атап айтқанда:
— ата-анасының қамқорлығынсыз қалған студенттерге;
— мүгедектігі бар студенттерге;
— көп балалы және аз қамтылған отбасылардан шыққан студенттерге;
— ауыл жастарына,
— «Серпін» жобасы арқылы білім алуға түскендерге;
— қандастарға, сондай-ақ басқа да әлеуметтік осал санаттарға жататын студенттерге беріледі.
Студенттердің жатақханаға орналасуына байланысты мәселелерді жедел әрі тиімді шешу мақсатында жаңа оқу жылында Министрлік ситуациялық және дағдарыс орталықтарын ашты. Ситуациялық орталық Қазақ ұлттық педагогикалық қыздар университетінің базасында, ал дағдарыс орталығы М. Тынышпаев университетінің базасында ашылды.
— Ситуациялық орталық студенттерді жатақханадағы бос орындар туралы ақпаратпен қамтамасыз етсе, дағдарыс орталығы форс-мажорлық жағдайларда студенттерді уақытша тұрғын үймен қамтамасыз етуге жәрдемдеседі. Осыған байланысты жатақханаға қатысты қандай да бір мәселе туындаған жағдайда сіздерге жоғары оқу орнының жатақхана мәселелері бойынша жоғары оқу орнында жұмыс істейтін ситуациялық орталыққа, өңірлік студенттік омбудсмендерге тікелей желісіне жүгінуге болады, — делінген министрлік хабарламасында.
Сондай-ақ 2023 жылғы 1 қыркүйектен бастап жатақханада тұратын жетім балаларға, I және II топтағы мүгедектігі бар адамдарға және бала кезінен мүгедектігі бар адамдарға 29 АЕК-ке дейін, яғни 100 050 теңгеге дейін өтемақы қарастырылған.
Құрметті студенттер! Қандай да бір мәселе немесе қиындық туындаған жағдайда, оны өз бетінше шешуге тырыспай, жоғарыда көрсетілген ресми байланыс арналарына жүгінулеріңізді сұраймыз. Министрлік өкілдері, жоғары оқу орындарының әкімшілігі және студенттік омбудсмендер білім алушылармен тұрақты байланыста және туындаған мәселелерді шешуге қажетті қолдау көрсетуге дайын.
Айта кетелік жатақханадан орын алмаған алматылық студенттер қайда жүгіне алатыны туралы жазған едік.