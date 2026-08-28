KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    KZ
    Тренд:

    Жаздың соңғы күндері күн райы қандай болады

    АСТАНА. KAZINFORM – Жаздың соңғы күндерінде атмосфералық фронттың өтуіне байланысты еліміздің басым бөлігінде жаңбыр жауып, найзағай ойнап, екпінді жел соғып, бұршақ жауады.

    Астана_панорамный вид, погода, ауа райы
    Фото: Әскербек Қаракөз / Kazinform

    Кезеңнің соңына қарай еліміздің солтүстігі мен шығысында түнгі уақытта жаңбыр мен қар түріндегі жауын-шашын болжанады.

    29 тамызда Ақмола, Қостанай және Қарағанды облыстарында, 30–31 тамызда Павлодар және Шығыс Қазақстан облыстарында нөсер жаңбыр жауады.

    Тек еліміздің батысында жауын-шашынсыз ауа райы сақталады. Батыста, солтүстік-батыста, солтүстікте және шығыста түнде және таңертең тұман түседі.

    Ауа температурасы:

    Еліміздің батысында күндіз ауа температурасы 18–23°-тан 25–30°-қа дейін көтеріледі. Маңғыстау облысында айтарлықтай өзгеріс болмайды: күндізгі температура 25–35° шамасында сақталады.

    Солтүстік-батыста, солтүстікте және еліміздің орталығында ауа температурасының төмендеуі күтіледі: түнде 10–15°-тан 0–5°-қа дейін төмендейді. Кезең соңында кей жерлерде 3°-қа дейін үсік күтіледі. Күндізгі температура 15–25°-тан 10–15°-қа дейін төмендейді.

    Еліміздің шығысында да ауа температурасы төмендейді. Түнде 10–15°-тан 5–10°-қа дейін, күндіз 25–35°-тан 15–25°-қа дейін төмендейді.

    Қазақстанның оңтүстік өңірлерінде ауа температурасы түнде 10–20°, күндіз 25–35° жылы болады. 

    Айта кетелік бүгін 5 қалада жайсыз метеорологиялық жағдай қалыптасатыны туралы жазған едік

    Қазгидромет Ауа райы Жауын-шашын
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Авторлар