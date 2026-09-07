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    Жазушы Валерий Михайловқа жоғары мемлекеттік марапат беріледі

    АСТАНА. KAZINFORM — Президент Қасым-Жомарт Тоқаев жазушы Валерий Михайловты жоғары мемлекеттік наградамен марапаттады, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметі.

    Ақорда
    Фото: Kazinform

    — Президент Қасым-Жомарт Тоқаев отандық әдебиеттің дамуына қосқан айрықша үлесі үшін жазушы Валерий Михайловты І дәрежелі «Барыс» орденімен марапаттау туралы Жарлыққа қол қойды, — делінген хабарламада.

    Бұған дейін Татьяна Бурмистрова «Отан», Мақпал Жүнісова «Барыс» орденімен марапатталғанын жазған болатынбыз.

    Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Жазушы марапат Ақорда
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
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