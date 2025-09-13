KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    19:12, 13 Қыркүйек 2025 | GMT +5

    Жібек Құламбаева Қытайдағы жарыста чемпиондық атақ үшін таласады

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық теннисші Жібек Құламбаева жұптық сында Хучжоу (Қытай) челленджер турнирінің финалына өтті. 

    Жібек Құламбаева
    Фото: ҚТФ

    Жарыстың 2-ракеткалары Ж.Құламбаева мен словениялық Вероника Эрьявец жартылай финалда франциялық Эстелль Кашино — қытайлық Шо Фэнмен шеберлік байқасты.

    Бірінші партияда тай-брейкте Жібек пен Вероника табандылық танытты — 7:6 (7:3).
    Екінші сетте қазақстандық-словениялық жұп айқын басымдылық көрсетті — 6:1.

    Бір сағат 25 минутқа созылған бәсекеде Құламбаева — Эрьявец 2 эйспен бірге 8 брейк-пойнттың тең жартысын мүлт жіберген жоқ. Кашино — Фэн 2 брейктен (7 брейк-пойнт) аса алмады.

    Жібек Құламбаева — Вероника Эрьявец финалда турнирдің 4-ракеткалары, жапониялықтар Момоко Кобори — Аяно Шимицумен чемпиондық атақты сарапқа салады.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Жібек Құламбаеваның Қытайдағы турнирдің жартылай финалына жолдама алғанын жазған едік

    Тегтер:
    Жібек Құламбаева Спорт Теннис
    Ғайсағали Сейтақ
    Ғайсағали Сейтақ
    Автор
    Соңғы жаңалықтар