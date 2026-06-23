Жібек Құламбаева Польшадағы турнирдің ширек финалына жолдама алды
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстан құрамасының мүшесі Жібек Құламбаева Гданьск (Польша) ITF W50 турнирін жеңіспен бастады.
Қазақстандық теннисші бұл жолы мажарстандық Амарисса Тотпен жұп құрды.
Қазақстандық-мажарстандық дуэт алғашқы айналымда Беларусь өкілі Александра Скопец – поляк Ганна Янковскаядан айласын асырды.
Небәрі 45 минутқа созылған бәсекеде Құламбаева – Тот қарсыластарын бет қаратпай ұтты – 6:1, 6:0.
Жібек Құламбаева – Амарисса Тот жартылай финалға шығу үшін поляк Доминика Фейстель – мексикалық Мария Кано немесе жергілікті теннисшілер Оливия Гниевковская – София Гусар жұптарының қай жеңгенімен таласады.
Өткен аптада Ж.Құламбаева украиналық Валерия Страховамен бірге Болгариядағы осындай жарыста топ жарған еді.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын Жібек Құламбаеваның Болгариядағы жарыста үздік шыққанын жазған едік.
Сондай-ақ Тимофей Скатов Уимблдон турнирінің іріктеу сайысын жеңіспен бастады.