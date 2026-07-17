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    Жібек Құламбаева Румыниядағы турнирдің жартылай финалына жолдама алды

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық теннисші Жібек Құламбаева жұптық сында Яссы (Румыния) WTA 250 турнирінің жартылай финалына шықты.

    Жібек Құламбаева
    Фото: ҚТФ

    Қазақстандық теннисші армениялық Алина Чараевамен бірге ширек финалда ресейлік Алевтина Ибрагимова — испаниялық Георгина Гарсия-Перестің мысын басты.

    Бірінші партияда қазақстандық-армениялық дуэт 6:2 есебімен басымдылық танытты.

    Екінші сетте де олар есесін бермеді – 7:5.

    Бір сағат 17 минутқа созылған бәсекеде Құламбаева – Чараева 1 эйспен бірге 10 брейк-пойнттың алтауын құр жіберген жоқ. Ибрагимова – Гарсия-Перес 3 брейкпен (4 брейк-пойнт) шектелді.

    Жібек Құламбаева – Алина Чараева финалға шығу үшін жарыстың 1-ракеткалары, бельгиялық Магали Кемпен – ресейлік Александра Пановамен таласады.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Жібек Құламбаеваының жұптық сында Румыниядағы жарысты жалғастыратынын жазған едік.

     

    Жібек Құламбаева Спорт Теннис
    Ғайсағали Сейтақ
    Ғайсағали Сейтақ
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