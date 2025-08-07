19:14, 07 Тамыз 2025 | GMT +5
Жібек Құламбаева Сербиядағы турнирдің ширек финалына жолдама алды
АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстандық теннисші, әлемнің 294-ракеткасы Жібек Құламбаева Куршумлийска Баня (Сербия) ITF W35 турнирінің ширек финалына өтті.
Жарыстың 4-ракеткасы болып тіркелген қазақстандық теннисші екінші айналымда рейтингіде 776-орындағы даниялық Ребекка Мунк-Мортенсенмен бетпе-бет келді.
Бірінші партияда Жібек 6:4 есебімен басымдылық танытты. Құламбаева екінші сетте де жеңісті уысынан шығарған жоқ – 7:5. Тартысты өткен бәсеке 2 сағатқа созылды.
Жібек Құламбаева жартылай финалға шығу үшін рейтингіде 795-сатыдағы ресейлік Дарья Астаховамен таласады.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын Жібек Құламбаеваның Сербиядағы жарысты сәтті бастағанын жазған едік.
