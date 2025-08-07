KZ
    19:14, 07 Тамыз 2025 | GMT +5

    Жібек Құламбаева Сербиядағы турнирдің ширек финалына жолдама алды

    АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстандық теннисші, әлемнің 294-ракеткасы Жібек Құламбаева Куршумлийска Баня (Сербия) ITF W35 турнирінің ширек финалына өтті.  

    жібек теннис
    Фото: ktf.kz

    Жарыстың 4-ракеткасы болып тіркелген қазақстандық теннисші екінші айналымда рейтингіде 776-орындағы даниялық Ребекка Мунк-Мортенсенмен бетпе-бет келді.

    Бірінші партияда Жібек 6:4 есебімен басымдылық танытты. Құламбаева екінші сетте де жеңісті уысынан шығарған жоқ – 7:5. Тартысты өткен бәсеке 2 сағатқа созылды.

    Жібек Құламбаева жартылай финалға шығу үшін рейтингіде 795-сатыдағы ресейлік Дарья Астаховамен таласады. 

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Жібек Құламбаеваның Сербиядағы жарысты сәтті бастағанын жазған едік. 

    Сондай-ақ Елена Рыбакина Монреаль турнирінің финалына бір қадам жетпей тоқтады.

