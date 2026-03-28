    14:45, 28 Наурыз 2026 | GMT +5

    Жібек Құламбаева Үндістандағы турнирдің финалына жолдама алды

    АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстан ұлттық құрамасының мүшесі, әлемнің 419-ракеткасы Жібек Құламбаева Нагпур (Үндістан) ITF W15 турнирінің финалына шықты.

    Фото: ktf.kz

    Жарыстың 2-ракеткасы Ж.Құламбаева жартылай финалда WTA рейтингісінде 573-орында тұрған үндістандық Зил Десаиды сынап көрді.

    Тартысты өрбіген бірінші партияда тай-брейкте Жібек таразы басын аудара білді – 7:6 (7:2). Екінші сет қазақстандық спортшы үшін оңайырақ болды – 6:3. 

    Жібек Құламбаева финалда рейтингіде 1 159-орындағы тағы бір корт иесі Сонал Патилмен бас жүлде үшін таласады. Үндістандық теннисші жартылай финалда тартысты бәсекеде әлемнің 689-ракеткасы, ресейлік Элина Неплийді жеңді – 1:6, 6:3, 7:5. 

    Бүгін Ж.Құламбаева ресейлік Екатерина Яшинамен бірге жұптық сында финалдық кездесуін өткізеді. 

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Жібек Құламбаеваның Үндістандағы жарыстың жартылай финалына өткенін жазған едік.

    Сондай-ақ Жібек Құламбаева Үндістандағы турнирде жұптық сында чемпиондық атаққа таласады.

    Ғайсағали Сейтақ
