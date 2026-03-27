    12:13, 27 Наурыз 2026 | GMT +5

    Жібек Құламбаева Үндістандағы жарыстың жартылай финалына өтті

    АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстан ұлттық құрамасының мүшесі, әлемнің 419-ракеткасы Жібек Құламбаева Нагпур (Үндістан) ITF W15 турнирінің жартылай финалына шықты.

    Жібек Құламбаева алғаш рет WTA турнирінде жеңімпаз атанды
    Фото: ҚТФ

    Жарыстың 2-ракеткасы болып тіркелген қазақстандық теннисші ширек финалда рейтингіде 666-орындағы ресейлік Екатерина Яшинамен кездесті.

    Бірінші партияда 6:3 есебі тіркелді. Жібек екінші сетті де өз есебіне жазды – 6:4.
    Бәсеке сағат жарымға жуық уақытқа созылды.

    Жібек Құламбаева финалға шығу үшін әлемнің 573-інші, доданың 3-ракеткасы, корт иесі Зил Десаимен таласады.

    Қазақстандық теннисші жұптық сында Е.Яшинамен бірге жартылай финалдық кездесуін де өткізеді.

    Тағы бір қазақстандық, рейтингіде 933-сатыдағы Григорий Ломакин Ахмедабад (Үндістан) ITF M15 турнирінің ширек финалында әлемнің 468-інші, осы доданың 1-ракеткасы, италиялық Александр Биндаға жол берді – 6:7, 3:6. 

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын қазақстандық теннисшілердің Үндістандағы жарыстарда сәтті өнер көрсетіп жатқанын жазған едік.

    Елена Рыбакина Майами турнирінің финалынан тыс қалды.

    Ғайсағали Сейтақ
