Жедел жоспар іске қосылды - Энергетика министрлігі КҚК-дағы төтенше жағдайға қатысты
АСТАНА. KAZINFORM – ҚР Энергетика министрлігі Ресейдің Новороссийск портындағы төтенше жағдайға байланысты ресми ақпарат таратты.
2025 жылғы 29 қараша күні Астана уақытымен сағат 06:06-да Каспий құбыр консорциумының (КҚК) Новороссийск маңындағы теңіз инфрақұрылымына ұшқышсыз су көліктерімен шабуыл жасалған. Шабуыл салдарынан екінші сыртқы айлақ құрылғысы (ВПУ-2) айтарлықтай зақымданған. Қондырғы толық жөндеу және қалпына келтіру жұмыстары жүргізілгенге дейін пайдаланудан шығарылған.
Энергетика министрлігі бұл оқиғаға ерекше алаңдаушылық білдіріп, азаматтық инфрақұрылым нысандарына бағытталған мұндай әрекеттерге жол берілмеуі тиіс екенін атап өтті.
«КҚК жүйесі – халықаралық энергетикалық жоба. Оның нысандарына жасалған кез келген күш қолдану жаһандық энергетикалық қауіпсіздікке тікелей қауіп төндіреді және консорциумға қатысушы мемлекеттердің, соның ішінде Қазақстан Республикасының экономикалық мүдделеріне айтарлықтай зиян келтіреді», – делінген ресми түсініктемеде.
Министрліктің хабарлауынша, ықтимал теріс салдарды азайту және ірі мұнай кен орындарындағы өндіріс деңгейін сақтау мақсатында экспорттық көлемдерді балама бағыттарға қайта жөнелту жөніндегі жедел жоспар іске қосылған.
Жағдай Қазақстан Үкіметінің ерекше бақылауында.
Айта кетейік, бұған дейін КҚК тағы шабуылға ұшырап, жүк тиеу-қабылдау құрылғысы зақымданғаны хабарланды.