Жеке адамға автолизинг бағдарламасы неге басталмай жатып тоқтап қалды
АСТАНА. KAZINFORM – Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі Өнеркәсіп комитеті төрағасының орынбасары Мұхамед Андаков Үкімет отырысынан кейін өткен баспасөз мәслихатында жеке тұлғаларға арналған автолизинг аясында шетелден әкелінген көліктерді де алуға болатынын айтты.
– Автолизинг туралы айтсақ, ForteLeasing аясында бірінші легі берілді. Бұл 3 жылға 15 пайыздық мөлшерлеме болатын. Бірақ былтыр қараша айында жеке тұлғаларға автолизинг беретін өзгерістерді заңға енгіздік. Қазір инвестор, машина жасаушылар қауымы және министрлік болып үшжақты келісім аясында лизинг регламенттерін әзірлеп жатырмыз. Өйткені біріші лектегі лизингтен кейін мәселе туындап жатыр. Ұлттық экономика министрлігінің ұсыныстары да бар. Ішкі істер министрлігінің де сұрақтары бар. Неге десеңіз, көлік лизинг берген компанияның атында қалады. Ал көлік мініп жүрген лизинг алушы жол ережесін бұзса, айыппұл көлік иесіне жазылады. Бірінші рет іске қосылып жатқандықтан, осы сияқты көптеген сұрақ туындап отыр. Осы мәселенің бәрі толық шешілгеннен кейін лизинг шарттарын қосымша хабарлаймыз, - деді комитет өкілі.
Сондай-ақ ол лизинг бойынша алынатын көліктердің маркасына шектеу болмайтынын айтты.
– Қазақстанда жасалған көліктерге де, шетелден әкелінген көлікке де лизинг беріледі. Ал 4 пайыздық автонесиенің револьверлік айналымында 80 млрд теңге жүр. Екінші бөлінген 100 млрд теңге қоғмадық көлік паркін жаңалау үшін автобустарға беріліп жатыр, - деді Мұхамед Андаков.
Бұған дейін Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі Өнеркәсіп комитетінің төрағасы Азамат Панбаев Үкімет отырысынан кейін өткен баспасөз мәслихатында автолизинг қазақстандықтарға несімен тиімді болатынын айтқан еді.