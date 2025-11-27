Жекеменшік мектептердің шотына алғашқы қаражат түсе бастады
АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстандағы мектептер жаңа тәсілмен қаржыландырыла бастады. Алғашқы төлем сәтті аударылды. Бұл туралы Қаржы министрлігі хабарлады.
Айталық, Маңғыстау облысындағы жекеменшік мектеп-лицейге 108 млн теңге берілді. Бұл ақша e-Qazyna мемлекеттік платформасындағы OrtaBilim жаңа цифрлы сервисі арқылы аударылды.
Аталған қызмет мектептерге жасалатын қаржыландыру процесін ашық, жылдам және жайлы етуді көздейді. Осы ретте тың жобаны Ақпараттық-есептеу орталығы әзірлегенін айта кеткен орынды.
Бұған дейінгі жүйеге шағым көп айтылатын. Мәселен, ақша қағаз жүзінде ғана тіркелген оқушыларға немесе мұғалімдерге бөлініп келді. Ал оқу процесінің талапқа сай келмейтін жерлерде өткізіліп келгені туралы факті аз болған жоқ. Тың тетік мұндай жағдайларға тосқауыл қояды.
Енді қаржыландыруға байланысты барлық мәлімет ашық түрде жарияланады. Тиісті қаражат оқушылардың нақты санына қарай бөлінеді.
Айта кетейік, елімізде жекеменшік мектептерге арналған мемтапсырыстың жаңа жүйесі іске қосылды.
2026 жылдан бастап жекеменшік мектептер қатаң цифрлық бақылауға өтеді.