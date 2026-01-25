Жекешендірілген «Жайық» футбол клубында нендей өзгерістер бар
ОРАЛ. KAZINFORM – «Жайық» футбол клубының қызметін ұйымдастыру үшін 2026 жылы мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс арқылы 338 млн 098,2 млн теңге бөлінді.
«Жайық» футбол клубынан мәлім еткеніндей, өткен жылы 378 млн 669,9 мың теңге қаралған болатын.
Бюджет қаражаты клубтың жаңа маусымға толыққанды дайындалуын қамтамасыз етуге бағытталады. Атап айтқанда, негізгі команда мен футбол орталығының спорттық және медициналық жарақтандырылуы, оқу-жаттығу жиындарын өткізу, жарыстарға қатысуға байланысты іссапар шығындары, футбол алаңдары мен көлікті жалға алу, сондай-ақ өзге де операциялық шығындар осы қаржы есебінен өтеледі.
Сонымен қатар футбол орталығының бапкерлер құрамы, жасөспірімдердің оқу-жаттығу жиындары мен жарысқа дайындығы да бюджет аясында қамтамасыз етіледі.
Өткен жыл басында құрылған «Жайық» футбол клубы жекеменшік негізде жұмыс істейді. Клуб құрылымына негізгі команда және балалар-жасөспірімдер футбол орталығы кіреді.
«Жайық» футбол клубының мәліметіне сәйкес футбол орталығы Орал қаласында орналасқан. Оған қоса аудандармен өзара ынтымақтастық аясында өңірлік балалар футболын дамыту бойынша жүйелі жұмыстар жүргізіліп жатыр.
2025 жылы клубқа демеушілер тарапынан 36 миллион теңге көлемінде қолдау көрсетілді. Ал биылғы маусымға нақты демеуші әлі бекітілген жоқ. Дегенмен, бірнеше компаниямен келіссөздер жүргізіліп жатыр, клуб басшылығы оң нәтиже болады деп үміттенеді.
Өткен маусымда «Жайықтың» екінші лиганың чемпионы атанғаны белгілі. Сөйтіп, спорттық қағида бойынша бірінші лигаға жолдама алды.
Алдағы маусымдағы басты мақсат — бірінші лигада лайықты өнер көрсету және клубтың тұрақты дамуын қамтамасыз ету.
Футбол орталығының жас санаттары 9 деңгейге дейін кеңейтіледі. Сондай-ақ биылдан бастап «QJ League» жарысына қатысу бағытында жұмыстар жүргізілуде. Орта мерзімді, яғни 2-3 жылдық стратегиялық мақсат — негізгі құрамды кезең-кезеңмен жергілікті тәрбиеленушілермен күшейту.
Футбол орталығы 9 жас санаты бойынша жұмыс істейді және жас спортшылардың республикалық жарыстарға қатысуына мүмкіндік береді. Орталық жоғары санатты, тәжірибелі жергілікті жаттықтырушылармен толық қамтылған. Қазіргі таңда футбол орталығында 400-ге жуық бала тұрақты түрде жаттығады. Олардың қатарында қыздар командасы да бар,
Клуб басшылығы құрамында Қазақстан ұлттық құрамаларымен жұмыс істеген тәжірибелі, білікті маман бар.
Жуырда футбол орталығының жаңа басшысы Александр Кузнецов және осы орталықтың маманы, қақпашылар жаттықтырушысы Азат Құрманов клуб құрамына таныстырылды.
– Кездесу аясында клуб пен футбол орталығының даму бағыттары, алдағы жоспарлар мен негізгі мақсаттар талқыланып, бірлескен жұмыс, тәжірибе алмасу және кәсіби ынтымақтастық мәселелеріне назар аударылды. Сондай-ақ жаңа мамандар футбол орталығының жаттығу процесімен танысып, балалар командаларының жаттығуларын бақылап, алғашқы кәсіби пікірлері мен ұсыныстарын білдірді. Алдағы кезеңде футбол орталығының жүйелі дамуына, жаттықтырушылар құрамының кәсіби деңгейін арттыруға және жас футболшыларды даярлау сапасын жақсартуға бағытталған бірлескен жұмыс жоспарлануда, - делінген ресми мәліметте.
Күні бүгін «Жайық» футбол клубы Шымкент қаласында оқу-жаттығу жиынын өткізуде.
– Командамыз жоспар бойынша күніне екі рет жаттығу жасап жатыр. Бас бапкер Вячеслав Невольниковтың айтқанын бұлжытпай орындап, дайындалудамыз. Құрамның көңіл-күйі керемет. 28 қаңтар күні «Академия Оңтүстік» командасымен алғашқы жолдастық кездесу өткіземіз. Жанкүйерлер алдындағы жауапкершілікті сезіне отырып, жаңа маусымда жақсы өнер көрсетеміз деген ойдамыз, - деді «Жайықтың» капитаны Бауыржан Омаров.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын Орал қаласында жаңа стадион салу мәселесі туралы жазған едік.