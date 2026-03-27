22:18, 27 Наурыз 2026 | GMT +5
«Желқуар» өткізу пункті уақытша жабылды
ҚОСТАНАЙ. KAZINFORM – Қостанай облысында «Желқуар» автомобиль өткізу пункті арқылы қозғалыс уақытша тоқтатылды.
Облыстық Мемлекеттік кірістер департаментінің мәліметінше, қолайсыз ауа райы мен Желқуар өзенінің тасуына байланысты 2026 жылғы 27 наурыз сағат 22:00-ден бастап адамдардың, көлік құралдарының және жүк тасымалының өтуіне шектеу енгізілді.
Шектеу Қазақстан аумағындағы «Желқуар» өткізу пунктіне және оған іргелес Ресейдегі «Мариинский» бекетіне қатысты.
Ведомство бұл шаралардың уақытша екенін, жағдай тұрақталғаннан кейін қозғалыс қайта жанданатынын мәлімдеді.
Бұған дейін Жітіқара ауданында жол үстін су шаюуына байланысты көлік қозғалысы шектелгені хабарланған болатын.