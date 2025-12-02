KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    15:37, 02 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Желтоқсан айында күн райы қандай болады

    АСТАНА. KAZINFORM – Желтоқсан айында ауа райы құбылмалы болады. Басым өңірде қар жауып, аяз болады. Кей жерлерде бұрқасын болып, тұман басып, көктайғақ болады. 

    район Сарайшык, погода, зима
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Консультативтік болжамға сәйкес республиканың басым бөлігінде айлық орташа ауа температурасы норма шамасында болады, батыс аумақтарында нормадан 1-2°С жоғары, ал елдің солтүстік-шығыс және шығысында нормадан 1°С төмен болады. 

    — Желтоқсанның бірінші онкүндігінде атмосфералық фронттардың өту әсерінен тұрақсыз ауа райы сақталады: батыста, солтүстікте, шығыста және орталықта жауын-шашын болады, негізінен қар жауады, ал оңтүстік-батыста және елдің оңтүстік жартысында жаңбыр аралас қар жауады. Қазақстанның шығыс, оңтүстік-шығысындағы таулы және тау бөктеріндегі аудандарда қалың қар жауады. Республика бойынша бұрқасын, көктайғақ болып, тұман басады, — делінген Қазгидромет хабарламасында.

    Желтоқсанның басында негізгі күндізгі ауа температурасының фоны келесідей болжанады:

    елдің батысында және Ұлытау облысында 0, +8°С;

    елдің солтүстік және орталық өңірлерінде -3+2°С;

    елдің шығысында 0, -8°С;

    елдің оңтүстік жартысында +5+13°С.

    Алайда онкүндіктің соңына қарай солтүстік-батыс антициклоны Арктикадан келетін суық ауа массаларымен күшейіп, ел аумағының басым бөлігінде ауа температурасының төмендеуіне әсер етеді.

    елдің батысында түнде -5-10°С, күндіз -3-8°С.

    елдің солтүстік, шығыс және орталық аумақтарында түнде -10-18°С, шығыстың кей аудандарында түнде -23°С дейін, күндіз -5-13°С-қа дейін.

    елдің оңтүстігінде және оңтүстік-шығысында түнде -5+2°С, күндіз +3+10°С.

    — Екінші және үшінші онкүндіктерде түнгі температуралық фон -15-20°С-тан -5-10°С-қа дейін ауытқиды, күндіз әлсіз оң мәндегі -3+2°С-тан -5-10°С-қа дейін өзгереді, ал шығыста жекелеген күндері түнде температура -25-35°С-қа, күндіз -15-20°С-қа дейін төмендеуі мүмкін. Батыста және елдің оңтүстік бөлігінде түнде ауа температурасы 0, -5°С-тан -7-12°С-қа дейін ауытқиды, ал күндіз негізінен 0, +8°С шамасында болады, — делінген хабарламада.

    Айта кетелік бүгін Астанада және тағы 11 қалада ауа сапасы нашарлайтыны туралы жазған едік

    Тегтер:
    Қазгидромет Ауа райы Боран Қар
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Автор
    Соңғы жаңалықтар