    08:29, 07 Ақпан 2026 | GMT +5

    Жеңіл атлет Алина Чистякова Азия чемпионатында алтын медаль жеңіп алды

    АСТАНА. KAZINFORM – Жеңіл атлетикадан Қазақстан құрамасының өкілі Алина Чистякова Қытайдың Тяньцзинь қаласында өтіп жатқан жабық кешендегі Азия чемпионатында алтын медаль жеңіп алды. Бұл туралы ҰОК хабарлады.

    Алина Чистякова
    Фото: ҰОК

    Отандасымыз бессайыстан үздік нәтиже көрсетіп, жалпы есепте 4181 ұпай жинады.

    Күміс жүлдені қытайлық Сюй Цзяхуань (4091 ұпай) иеленсе, тағы бір Қытай спортшысы У Чжэн 4013 ұпаймен үшінші орынға тұрақтады.

    Айта кетейік, бұған дейін қазақстандық Нора Джеруто қола жүлдеге ие болған еді.

    Айта кетелік Қысқы Олимпиада: қазақстандық спортшылардың 7 ақпандағы жарыс кестесі жарияланған еді.

