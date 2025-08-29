KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    14:08, 29 Тамыз 2025 | GMT +5

    Жеңіл атлет Нора Джеруто Цюрихтегі «Гауһар лига» кезеңінде күміс жүлде алды

    АСТАНА. KAZINFORM – Жеңіл атлетикадан Қазақстан құрамасының өкілі Нора Джеруто Цюрихте (Швейцария) өтіп жатқан «Гауһар лига» кезеңінде екінші орын алды.

    Жеңіл атлет Нора Джеруто Цюрихтегі «Гауһар лига» кезеңінде күміс жүлде алды
    Фото: ҰОК

    Әлемдік беделді турнирде жеңіл атлет 3 000 метрге тосқауылдар арқылы жүгіруден 9:10.87 нәтижесімен мәре сызығын екінші болып кесті. 

    Кения спортшысы Фейт Черотич 8:57.24 көрсеткішімен жеңіске жетті. Үздік үштікті Тунис атлеті Марва Бузаяни 9:12.03 нәтижесімен түйіндеді.

    Еске сала кетейік, бұған дейін Азия чемпионатында стенд атудан Қазақстан жасөспірімдер құрамасы алтын жүлде иеленгенін хабарлаған едік. 

    Тегтер:
    Швейцария жеңіл атлетика турнир Спорт
    Абылайхан Жұмашев
    Абылайхан Жұмашев
    Автор
    Соңғы жаңалықтар