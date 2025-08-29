14:08, 29 Тамыз 2025 | GMT +5
Жеңіл атлет Нора Джеруто Цюрихтегі «Гауһар лига» кезеңінде күміс жүлде алды
АСТАНА. KAZINFORM – Жеңіл атлетикадан Қазақстан құрамасының өкілі Нора Джеруто Цюрихте (Швейцария) өтіп жатқан «Гауһар лига» кезеңінде екінші орын алды.
Әлемдік беделді турнирде жеңіл атлет 3 000 метрге тосқауылдар арқылы жүгіруден 9:10.87 нәтижесімен мәре сызығын екінші болып кесті.
Кения спортшысы Фейт Черотич 8:57.24 көрсеткішімен жеңіске жетті. Үздік үштікті Тунис атлеті Марва Бузаяни 9:12.03 нәтижесімен түйіндеді.
