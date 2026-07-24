Жеңіл атлетикадан Қазақстан чемпионаты: екінші күннің жеңімпаздары анықталды
АСТАНА. KAZINFORM — Жеңіл атлетикадан 22-24 шілде күндері аралығында елордада кезекті Қазақстан чемпионаты өтіп жатыр, деп хабарлайды Спортты дамыту дирекциясының баспасөз қызметі.
Назарларыңызға екінші күннің жеңімпаздарын ұсынамыз:
100 метрге кедергімен жүгіру
Ерлер.
Давид Ефремов (Қарағанды облысы) — 14.02 секунд
Әйелдер. Юлия Башманова (ШҚО) — 13.87 секунд
400 метрге кедергімен жүгіру
Ерлер.
Вячеслав Земс (Қарағанды облысы) — 52.55 секунд
Әйелдер.
Аделина Земс (ШҚО) — 57.79 секунд
200 метрге жүгіру
Ерлер.
Виталий Земс (Қарағанды облысы) — 21.43 секунд
Әйелдер.
Виктория Ан (Астана қаласы) — 24.41 секунд
3000 метрге кедергімен жүгіру
Ерлер.
Ислам Аманғос (Қарағанды облысы) — 9:12.93 секунд
Әйелдер.
Ақбілек Құралбай (Шымкент қаласы) — 10:44.77 секунд
Биіктікке секіру
Ерлер.
Анатолий Люцько (Шымкент қаласы) — 2.08 метр
Сырықпен секіру
Ерлер.
Максим Балабин (Алматы қаласы) — 4.06 метр
3 қарғып секіру
Ерлер.
Максим Ваняйкин (СҚО) — 15.78 метр
Әйелдер.
Мария Ефремова (Қарағанды облысы) — 13.47 метр
Диск лақтыру
Ерлер.
Евгений Лабутов (Маңғыстау облысы) — 56.06 метр
Әйелдер.
Томирис Ерматова (Шымкент қаласы) — 41.34 метр
4×100 метрлік аралас эстафета
Алматы қаласы — 1:33.03
4×400 метрлік аралас эстафета
Павлодар облысы — 3:29.34
Бұған дейін Қазақстан чемпионатының алғашқы күнінде кімдер топ жарғанын жазған едік.