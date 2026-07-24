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    Жеңіл атлетикадан Қазақстан чемпионаты: екінші күннің жеңімпаздары анықталды

    АСТАНА. KAZINFORM — Жеңіл атлетикадан 22-24 шілде күндері аралығында елордада кезекті Қазақстан чемпионаты өтіп жатыр, деп хабарлайды Спортты дамыту дирекциясының баспасөз қызметі.

    Жеңіл атлетикадан Қазақстан чемпионаты: екінші күннің жеңімпаздары анықталды
    Фото: Спортты дамыту дирекциясы

    Назарларыңызға екінші күннің жеңімпаздарын ұсынамыз:

    100 метрге кедергімен жүгіру

    Ерлер.

    Давид Ефремов (Қарағанды облысы) — 14.02 секунд 

    Әйелдер. Юлия Башманова (ШҚО) — 13.87 секунд

    400 метрге кедергімен жүгіру

    Ерлер.

    Вячеслав Земс (Қарағанды облысы) — 52.55 секунд 

    Әйелдер.

    Аделина Земс (ШҚО) — 57.79 секунд

    200 метрге жүгіру

    Ерлер.

    Виталий Земс (Қарағанды облысы) — 21.43 секунд 

    Әйелдер.

    Виктория Ан (Астана қаласы) — 24.41 секунд 

    3000 метрге кедергімен жүгіру

    Ерлер.

    Ислам Аманғос (Қарағанды облысы) — 9:12.93 секунд 

    Әйелдер.

    Ақбілек Құралбай (Шымкент қаласы) — 10:44.77 секунд 

    Биіктікке секіру

    Ерлер.

    Анатолий Люцько (Шымкент қаласы) — 2.08 метр 

    Сырықпен секіру

    Ерлер.

    Максим Балабин (Алматы қаласы) — 4.06 метр 

    3 қарғып секіру

    Ерлер.

    Максим Ваняйкин (СҚО) — 15.78 метр

    Әйелдер.

    Мария Ефремова (Қарағанды облысы) — 13.47 метр 

    Диск лақтыру

    Ерлер.

    Евгений Лабутов (Маңғыстау облысы) — 56.06 метр

    Әйелдер.

    Томирис Ерматова (Шымкент қаласы) — 41.34 метр 

    4×100 метрлік аралас эстафета

    Алматы қаласы — 1:33.03

    4×400 метрлік аралас эстафета

    Павлодар облысы — 3:29.34

    Бұған дейін Қазақстан чемпионатының алғашқы күнінде кімдер топ жарғанын жазған едік.

    жеңіл атлетика Спорт Қазақстан чемпионаты
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
    Авторлар