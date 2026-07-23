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    Жеңіл атлетикадан Қазақстан чемпионатының алғашқы күнінде кімдер топ жарды

    АСТАНА. KAZINFORM — Жеңіл атлетикадан 22-24 шілде күндері аралығында елордада кезекті Қазақстан чемпионаты өтіп жатыр.

    Жеңіл атлетикадан Қазақстан чемпионатының алғашқы күнінде кімдер топ жарды
    Фото: ҰОК

    Назарларыңызға бірінші күннің жеңімпаздарын ұсынамыз:

    Биіктікке секіру
    Әйелдер. Кристина Овчинникова (Қарағанды обл) - 1.84 метр

    Ұзындыққа секіру
    Ерлер. Александр Кузьмичев (Маңғыстау обл) - 7.18 метр
    Әйелдер. Анастасия Рыпакова (ШҚО) - 6.11 метр

    100 метрге жүгіру
    Ерлер. Алмат Төлебаев (Алматы қ.) - 10.71 секунд
    Әйелдер. Виктория Ан (Астана қ.) - 11.90 секунд

    400 метрге жүгіру
    Ерлер. Елнор Мұхитдинов (ШҚО) - 47.66 секунд
    Әйелдер. Милана Зубарева (Қарағанды обл.) - 56.98 секунд

    1500 метрге жүгіру
    Ерлер. Игорь Хрунин (ШҚО) - 4:00.75 секунд
    Әйелдер. Аяна Болатбекқызы (Жетісу обл.) - 4:26.77 секунд

    10 000 метрге жүгіру
    Ерлер. Максим Фроловский (Алматы қ.) - 28:50.94 секунд
    Әйелдер. Дэйзи Джепкемей (ШҚО) - 33:52.33 секунд

    4×100 метрлік эстафета
    Ерлер. Қарағанды обл. - 42.12 секунд
    Әйелдер. Алматы қ. - 48.56 секунд

    20 шақырымдық жүріс
    Ерлер. Жарылқасын Егізбай (Шымкент қ.) - 1:35:58.47
    Әйелдер. Кристина Морозова (Алматы қ.) - 1:44:12.16

    Найза лақтыру
    Ерлер. Алексей Хлыстов (ШҚО) - 70.47 метр
    Әйелдер. Варвара Назарова (ШҚО) - 45.75 метр

    Ядро итеру
    Әйелдер. Ангелина Полтинова (Шымкент қ.) - 12.05 метр

    Сырықпен секіру
    Әйелдер. Анастасия Ибрагимова (Алматы қ.) - 3.90 метр

    Айта кетелік ауыр атлетикадан Азия чемпионатына қатысатын қазақстандықтар анықталған еді


    жеңіл атлетика Спорт
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Авторлар