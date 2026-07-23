Жеңіл атлетикадан Қазақстан чемпионатының алғашқы күнінде кімдер топ жарды
АСТАНА. KAZINFORM — Жеңіл атлетикадан 22-24 шілде күндері аралығында елордада кезекті Қазақстан чемпионаты өтіп жатыр.
Назарларыңызға бірінші күннің жеңімпаздарын ұсынамыз:
Биіктікке секіру
Әйелдер. Кристина Овчинникова (Қарағанды обл) - 1.84 метр
Ұзындыққа секіру
Ерлер. Александр Кузьмичев (Маңғыстау обл) - 7.18 метр
Әйелдер. Анастасия Рыпакова (ШҚО) - 6.11 метр
100 метрге жүгіру
Ерлер. Алмат Төлебаев (Алматы қ.) - 10.71 секунд
Әйелдер. Виктория Ан (Астана қ.) - 11.90 секунд
400 метрге жүгіру
Ерлер. Елнор Мұхитдинов (ШҚО) - 47.66 секунд
Әйелдер. Милана Зубарева (Қарағанды обл.) - 56.98 секунд
1500 метрге жүгіру
Ерлер. Игорь Хрунин (ШҚО) - 4:00.75 секунд
Әйелдер. Аяна Болатбекқызы (Жетісу обл.) - 4:26.77 секунд
10 000 метрге жүгіру
Ерлер. Максим Фроловский (Алматы қ.) - 28:50.94 секунд
Әйелдер. Дэйзи Джепкемей (ШҚО) - 33:52.33 секунд
4×100 метрлік эстафета
Ерлер. Қарағанды обл. - 42.12 секунд
Әйелдер. Алматы қ. - 48.56 секунд
20 шақырымдық жүріс
Ерлер. Жарылқасын Егізбай (Шымкент қ.) - 1:35:58.47
Әйелдер. Кристина Морозова (Алматы қ.) - 1:44:12.16
Найза лақтыру
Ерлер. Алексей Хлыстов (ШҚО) - 70.47 метр
Әйелдер. Варвара Назарова (ШҚО) - 45.75 метр
Ядро итеру
Әйелдер. Ангелина Полтинова (Шымкент қ.) - 12.05 метр
Сырықпен секіру
Әйелдер. Анастасия Ибрагимова (Алматы қ.) - 3.90 метр
Айта кетелік ауыр атлетикадан Азия чемпионатына қатысатын қазақстандықтар анықталған еді.