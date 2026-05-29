Жеңіл атлетикадан жасөспірімдер арасындағы Азия чемпионаты: Қазақстан алғашқы медаліне қол жеткізді
АСТАНА.KAZINFORM – Гонконгта жеңіл атлетикадан жасөспірімдер арасында Азия чемпионаты өтіп жатыр, деп хабарлайды Ұлттық олимпиадалық комитет.
Қазақстан құрамасы турнирдегі алғашқы медаліне қол жеткізді.
Ел қоржынына жүлдені Мария Щипачева салды. Спортшы үш қарғып секіруде қола медальға ие болды.
Қазақстандық атлет ең үздік мүмкіндігінде 12,70 метр нәтиже көрсетті. Алтын медальді қытайлық Ицин Се жеңіп алды - 13,36 метр. Екінші орынды үндістандық Садхана Рави еншіледі - 12,84 метр.
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