Жеңіс Қасымбек: биыл елордада 3,6 мың жұмыс орнын ашатын жобалар іске асады
АСТАНА. KAZINFORM — Астана қаласының әкімі Жеңіс Қасымбек Instagram парақшасында жүзеге асырылып жатқан жобалар туралы жазды. Бұл туралы елорда әкімдігінің сайты жазды.
— Қаланың дамуына жеке инвестиция тарту жұмысы жүріп жатыр. Олар — әлеуметтік нысандармен қатар өңдеу өнеркәсібі, көлік, логистика және т. б. Биыл инвестициялық жобалардың саны 55-ке жетті, жалпы инвестиция көлемі — 300 млрд теңге. Бұл жобалар 3,6 мыңға жуық жұмыс орнын ашуға мүмкіндік береді. Инвестициялық штабтың кезекті отырысында инвесторлардың бірқатар ұсынысын қарадық. Мәселен, олар — акватермальды кешен, көтерме-логистикалық орталық, ЖЭО-ның күлін қайта өңдейтін қондырғы салу. Аталған жобалардың инвестициялық көлемі — 31,5 млрд теңге. Нәтижесінде 400-ден астам жұмыс орны ашылады. Сол сияқты көпфункционалды дене шынықтыру-сауықтыру кешенін салу жобасын қарадық, модульдік құрылымдар, қан алуға арналған вакуумдық жүйелер (вакутейнерлер), мыс кабель, шыныпластиктен жасалған жең және полимер-композиттік жабындар өндіретін зауыттар ашу мүмкіндігін талқыладық. Өңірлік инвестициялық штабтың отырысын тұрақты түрде өткізіп, инвесторларға жан-жақты қолдау көрсетіп келеміз, — деп жазды Жеңіс Қасымбек.
Еске сала кетейік, бұған дейін Астана қаласының әкімі Жеңіс Қасымбек пен «Қазақстан темір жолы» ҰК» АҚ Басқарма төрағасы Талғат Алдыбергенов жұмыс кездесу барысында елорданың көлік жүйесін дамыту бойынша кешенді стратегия әзірлеу бойынша жиын өткізгенін жаздық. Елорданың көлік инфрақұрылымын жақсарту мақсатында қаланы айналып өтетін теміржол салынады.