04:05, 17 Қаңтар 2026 | GMT +5
Жер бетінде биылғы үшінші магниттік дауыл басталды
АСТАНА. KAZINFORM — Жерде 2026 жылғы үшінші магниттік дауыл басталды, деп хабарлайды БЕЛТА.
Бұл туралы Ресей ғылым академиясының Ғарыштық зерттеулер институтының Күн астрономиясы зертханасында жарияланды.
— Қаңтар айындағы үшінші магниттік дауыл басталды, — делінген зертхананың Telegram-каналындағы хабарламасында.
Оның себебі 13 қаңтарда Күнде орын алған Жерге «күтпеген жерден жеткен» плазмалық эмиссия болғаны атап өтілді.
2026 жылғы бірінші магниттік дауыл 3 қаңтарға қараған түні болды. Екіншісі күшті полярлық сәулелермен бірге 11 қаңтарға қараған түні болды. Ол кейбір аудандарда шамамен 50 градус ендікке дейін төмендейтін күшті полярлық сәулелерімен ерекшеленді.