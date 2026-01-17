KZ
    04:05, 17 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Жер бетінде биылғы үшінші магниттік дауыл басталды

    АСТАНА. KAZINFORM — Жерде 2026 жылғы үшінші магниттік дауыл басталды, деп хабарлайды БЕЛТА.

    магниттік дауыл
    Фото: freepik.com

    Бұл туралы Ресей ғылым академиясының Ғарыштық зерттеулер институтының Күн астрономиясы зертханасында жарияланды.

    — Қаңтар айындағы үшінші магниттік дауыл басталды, — делінген зертхананың Telegram-каналындағы хабарламасында.

    Оның себебі 13 қаңтарда Күнде орын алған Жерге «күтпеген жерден жеткен» плазмалық эмиссия болғаны атап өтілді.

    2026 жылғы бірінші магниттік дауыл 3 қаңтарға қараған түні болды. Екіншісі күшті полярлық сәулелермен бірге 11 қаңтарға қараған түні болды. Ол кейбір аудандарда шамамен 50 градус ендікке дейін төмендейтін күшті полярлық сәулелерімен ерекшеленді.

    Динара Маханова
