Жер қойнауын зерттеу сапасы енді жаңа тәртіппен бақыланады
АСТАНА. KAZINFORM – Өнеркәсіп және құрылыс министрінің 2026 жылғы 6 сәуірдегі бұйрығымен мемлекеттік жер қойнауы қорының жай-күйін зерделеуді бақылау қағидалары бекітілді.
Атап айтқанда, құжат геологиялық ақпараттың толықтығы мен сапасын, сондай-ақ жүргізіліп жатқан жұмыстардың бекітілген бағдарламаларға, техникалық тапсырмалар мен жобалық құжаттамаға сәйкестігін бақылау тәртібін айқындайды.
Қағидаларға сәйкес, бақылауды уәкілетті орган ұсынылған материалдарды талдау негізінде жүзеге асырады. Бұл ретте жұмыстар нәтижелері жарты жылда бір рет және қорытынды қабылдау арқылы бағаланады.
Талдау барысында нақты орындалған жұмыстардың бекітілген бағдарламаларға сәйкестігі, кезеңділіктің сақталуы, ұсынылған құжаттаманың толықтығы мен сапасы, сондай-ақ қолданылатын әдістемелер мен күтілетін нәтижелердің негізділігі қаралады.
Сонымен қатар бюджет қаражатын пайдалану тиімділігіне ерекше назар аударылады. Бағалау орындалған жұмыстар көлемі мен жұмсалған қаражатты салыстыру, сондай-ақ жоспарланған көрсеткіштердің орындалуын ескеру арқылы жүргізіледі.
Қабылдау қорытындысы бойынша уәкілетті орган жұмыс нәтижелерін қабылдау, ескертулермен қабылдау немесе материалдарды пысықтауға жіберу туралы шешім қабылдайды.
Қажет болған жағдайда материалдар уәкілетті ғылыми ұйым жүргізетін ғылыми сараптамаға жолдануы мүмкін. Бұл ретте сараптама қорытындылары кеңес беру және ұсынымдық сипатта болады.
Құжатта бағдарламаларды талдау бағалау сипатына ие екені және мемлекеттік бақылаудың дербес нысаны болып табылмайтыны атап өтілген.
Бұйрық 2026 жылғы 26 сәуірден бастап қолданысқа енгізіледі.
Айта кетейік, жер қойнауын пайдаланушылар былтыр ғылыми зерттеуге 8,9 млрд теңге бағыттаған еді.