Жер сілкінісі: Венесуэлаға Қытайдың алғашқы гуманитарлық көмегі жеткізілді
АСТАНА. KAZINFORM — Қытайдың жер сілкінісінен зардап шеккендерге жіберген алғашқы гуманитарлық көмегі Венесуэлаға жетті, деп хабарлайды Синьхуа.
Қытай үкіметі Венесуэлаға жолдаған алғашқы гуманитарлық көмек партиясы дүйсенбі күні Венесуэла астанасы Каракасқа жақын орналасқан Майкетия қаласындағы Симон Боливар атындағы халықаралық әуежайға жеткізілді.
Әуежайда өткен гуманитарлық жүкті тапсыру рәсіміне Венесуэланың сыртқы істер министрі Иван Хиль мен Қытай Халық Республикасының Венесуэладағы елшісі Лань Ху қатысты.
Иван Хиль Венесуэла халқының атынан Қытай үкіметі мен ел басшылығына көрсеткен гуманитарлық көмегі үшін алғыс айтып, жойқын жер сілкіністерінен кейін Қытай тарапы Венесуэла үкіметімен тығыз байланыс орнатқанын атап өтті.
Оның айтуынша, шатырлар мен электр генераторлары кіретін бұл гуманитарлық жүк табиғи апат салдарынан баспанасыз қалған адамдар үшін аса маңызды. Сондай-ақ бұл көмек екі ел арасындағы кез келген жағдайда сақталатын жан-жақты стратегиялық әріптестіктің айқын көрінісі екенін айтты.
Иван Хиль Венесуэладағы қытай қауымдастығы мен қытай капиталы қатысатын кәсіпорындар апаттың алғашқы күнінен бастап көмек қолын созып, құтқару жұмыстарына қатысып, мәжбүрлі түрде қоныс аударған тұрғындарға қолдау көрсеткеніне назар аударды.
Венесуэланың сыртқы істер министрі бұл оқиғалардың көпшілігі жұртшылықты ерекше толқытқанын айтты. Оның сөзінше, Венесуэла халқы Қытайдың қолдауын анық сезінді, ал бір жерде өмір сүріп жатқан екі халықтың арасындағы достық бұрынғыдан да нығая түсті.
24 маусым күні кешке Венесуэлада соңғы 100 жылдан астам уақыттағы ең жойқын жер сілкінісі болды. Бір минуттың ішінде магнитудасы 7-ден асатын екі қуатты жер сілкінісі тіркелді.
Қазіргі мәлімет бойынша, табиғи апат салдарынан 3342 адам қаза тауып, тағы 16 740 адам түрлі деңгейдегі жарақат алған.