Жер тарихтағы екінші ең ыстық маусымды өткерді
АСТАНА.KAZINFORM - 2026 жылы Жер тарихтағы ең ыстық маусымдардың бірін бастан кешірді, мұхит температурасы жаңа рекордқа жетті, деп хабарлайды Синхуа.
Бұл туралы бейсенбі күні АҚШ-тың Ұлттық мұхит және атмосфера басқармасы (NOAA) жариялаған есепте айтылған.
NOAA-ның Ұлттық қоршаған орта туралы ақпарат орталықтары (NCEI) жариялаған есепте Арктика мен Антарктидадағы теңіз мұзының көлемі маусым айында тарихтағы ең төменгі ондықтың қатарында болғаны, ал жаһандық тропикалық циклон белсенділігі орташа деңгейден жоғары болғаны анықталды. Басылым мәліметінше, маусымдағы орташа жаһандық беткі температура 20 ғасырдағы орташа деңгейден 1,09 градус Цельсийге асып түсті, бұл тек 2024 жылдан кейін тарихтағы екінші ең ыстық маусым болды.
NCEI жылдық температура болжамына сәйкес, 2026 жыл тарихтағы ең жылы бес жылдың қатарында болуы мүмкін.
Айта кетейік, бұған дейін Германиядағы аптап ыстықтан 5 мыңнан астам адам көз жұмды.