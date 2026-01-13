Жерасты суын кешенді пайдаланудың тұжырымдамасы әзірленеді
АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстан өз аумағындағы 4 мыңнан астам жерасты су көзін кешенді пайдалануға бет бұрмақ. Бұл жайында Су ресурстары және ирригация министрі Нұржан Нұржігітов Үкімет отырысында мәлім етті.
– Жалпы, елде 4 мыңнан астам жерасты су көздері барланған, олардың бекітілген пайдалану қоры жылына 15,7 миллиард текше метр шамасында. Алайда қазір бекітілген қордың бар болғаны 7-10 пайызы ғана пайдаланылуда. Жерасты сулары жеткілікті зерттелмеген, қорлардың едәуір бөлігі барланбаған күйде қалып отыр, - деді ол.
Аталған көздердің нақты әлеуетін айқындау үшін қосымша ауқымды зерттеулер мен бағалау жүргізу қажет көрінеді.
– Осыған байланысты, біз жерасты суларын кешенді пайдаланудың тұжырымдамасын әзірлеуді бастаймыз. Тұжырымдаманың жүзеге асырылуы жерасты суларын игерудің тиімділігін едәуір арттыруға, халықты және экономика салаларын ұтымды әрі тұрақты сумен қамтамасыз етуге, сондай-ақ елдің су қорын сақтау мен дамытуға ықпал етеді, - деді министр.
Айта кетейік, бүгін Үкімет отырысында су үнемдеу технологияларын енгізу шараларын пысықтады.