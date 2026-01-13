KZ
    11:07, 13 Қаңтар 2026

    Жерасты суын кешенді пайдаланудың тұжырымдамасы әзірленеді

    АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстан өз аумағындағы 4 мыңнан астам жерасты су көзін кешенді пайдалануға бет бұрмақ. Бұл жайында Су ресурстары және ирригация министрі Нұржан Нұржігітов Үкімет отырысында мәлім етті.

    Фото: Kazinform
    Фото: Kazinform

    – Жалпы, елде 4 мыңнан астам жерасты су көздері барланған, олардың бекітілген пайдалану қоры жылына 15,7 миллиард текше метр шамасында. Алайда қазір бекітілген қордың бар болғаны 7-10 пайызы ғана пайдаланылуда. Жерасты сулары жеткілікті зерттелмеген, қорлардың едәуір бөлігі барланбаған күйде қалып отыр, - деді ол.

    Аталған көздердің нақты әлеуетін айқындау үшін қосымша ауқымды зерттеулер мен бағалау жүргізу қажет көрінеді. 

    – Осыған байланысты, біз жерасты суларын кешенді пайдаланудың тұжырымдамасын әзірлеуді бастаймыз. Тұжырымдаманың жүзеге асырылуы жерасты суларын игерудің тиімділігін едәуір арттыруға, халықты және экономика салаларын ұтымды әрі тұрақты сумен қамтамасыз етуге, сондай-ақ елдің су қорын сақтау мен дамытуға ықпал етеді, - деді министр.

    Айта кетейік, бүгін Үкімет отырысында су үнемдеу технологияларын енгізу шараларын пысықтады. 

    Жерасты сулары Үкімет отырысы ҚР Су ресурстары және ирригация министрлігі Су Нұржан Нұржігітов
    Есімжан Нақтыбай
