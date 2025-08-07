Жерде 8 тамызда ең күшті магниттік дауыл болуы мүмкін
АСТАНА. KAZINFORM — Жерді соңғы 2 айдағы ең күшті магниттік дауыл күтіп тұр. Ол 8 тамыз, жұма күні басталады, деп хабарлайды mir24.ru.
Бұдан бұрын белгілі болғандай, 5 тамызда Күнде ең соңғы қуат деңгейі M4.4 болған жарқыл орын алған. Бұл кезде плазмалық эмиссия пайда болды, бірақ бұлт біздің планетаға емес, шамамен 45 градус бұрышқа бағытталған. Ғалымдар бұл оқиға біздің планетамызға қауіп төндірмейді деген қорытындыға келді.
Дегенмен, жаңартылған мәліметтерге сәйкес, Жер үшін геомагниттік салдар күткеннен әлдеқайда күшті болады.
Осылайша, Жерді жоғары жылдамдықты бұлт өзегі соғады. Бұл магнит өрісіне қатты әсер етеді.
Плазма біздің планетамызға Мәскеу уақытымен таңғы сағат 7-де (Астана уақытымен сағат 9-да) жетеді.
Болжамдарға сәйкес, геомагниттік көрсеткіш Кр (геомагниттік белсенділікті сипаттайтын көрсеткіш) 6-ға дейін көтеріледі.Мұндай жағдай 13 маусымнан бері байқалған жоқ.
Мұндай масштабтағы оқиғалар орташа қуат болып саналады. Бірақ олар энергетикалық жүйелерге, ғарыш аппараттарының жұмысына және радиотолқындардың таралуына әсер етуі мүмкін. Мұндай дауыл кезінде полярлық жарық 60 - 50 градус ендікке дейін көрінеді.
Геомагниттік жағдай жұмаға қараған түні, Жер үлкен тәждік тесік аймағына енген кезде нашарлайды. Жалпы, Күндегі жағдай қиын деп бағаланады – 6 тамызда бір күнде 18 жарқыл болды, деп хабарлайды Ғарыштық зерттеулер институтының Күн астрономиясы зертханасы мен Ресей ғылым академиясының Күн-жер физикасы институты.
Еске сала кетейік, маусым айындағы геомагниттік белсенділік жайлы жазған едік.