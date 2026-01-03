KZ
    Жерорта теңізі аймақтарынан келген циклон әсерінен боран соғады

    АСТАНА. KAZINFORM —  Алдағы күндері Қазақстан аумағы арқылы Жерорта теңізі аймақтарынан келген циклон өтеді. Осыған байланысты республиканың көп бөлігінде қар жауып, боран соғады. Бұл туралы Қазгидромет РМҚ мәлім етті. 

    Жерорта теңізі аймақтарынан келген циклон әсерінен боран соғадык тайғақ
    Фото: Әскербек Қаракөз / Kazinform

    Синоптиктердің болжамынша, батыс, оңтүстік және оңтүстік-шығыс өңірлерде жаңбыр мен қар түріндегі жауын-шашын болады.

    3 қаңтарда солтүстік-батыста қатты қар күтіледі,

    5 қаңтарда оңтүстік-шығыста күшті жауын-шашын болжанады.

    Республика бойынша көктайғақ, тұман, желдің күшеюі күтіледі.

    Елдің батысында түнде ауа температурасы 0–8° аязға дейін, күндіз 2° аяздан 5° жылуға дейін көтеріледі.

    Орталық өңірлерде температура төмендейді: түнде 10–18° аяз, күндіз 5–12° аяз.

    Оңтүстікте түнде 0–10° аяз, күндіз 6° аяздан 2° жылуға дейін.

    Оңтүстік-шығыста түнде 0–5° аяз, таулы аймақтарда 8–13° аяз, күндіз 2° аяздан 3° жылуға дейін, таулы өңірлерде 5–10° аяз күтіледі.

    Шығыс өңірлерде түнде ауа температурасы 5–13° аязға дейін жоғарылап, күндіз 5–10° аязға дейін төмендейді.

