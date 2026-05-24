Жеті қалада ауа сапасы нашарлайды — Қазгидромет
АСТАНА. KAZINFORM — «Қазгидромет» РМК еліміздегі ауа сапасына қатысты болжамын жариялады.
— 24 мамырда қолайсыз метеорологиялық жағдайлар Жезқазған, Орал, Ақтөбе, Алматы, түнде Қарағанды, Балқаш, Теміртау қалаларында күтіледі, делінген хабарламада.
Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар — атмосфералық ауаның беткі қабатында зиянды (ластаушы) заттардың шоғырлануына ықпал ететін қысқамерзімді метеофакторлардың (тымық ауа райы, жеңіл жел, тұман, инверсия) жиынтығы.
Қолайсыз метеорологиялық жағдай кезінде елдімекендердегі атмосфералық ауаның сапасы нашарлауы ықтимал.
Айта кетейік, Абай облысында жыл басынан бері 5772 экологиялық құқық бұзушылық тіркелді.