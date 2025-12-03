KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    23:46, 03 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    7 минуттық роликке - 100 млн теңге: Түркістан облысы әкімдігі ресми жауап берді

    ТҮРКІСТАН. KAZINFORM — Кеше Түркістан облысы мәдениет басқармасына қарасты «Ұлы Дала Елі» орталығы 100 млн теңгеге тікелей шарт жасасу арқылы «G7 Exlusive» ЖШС-не 3-7 минуттық тарихи бейнероликке тапсырыс бергені туралы ақпарат тарады

    қаржы омбудсманы
    Фото: Gov.kz

    Онда Түркістан облыстық мемлекеттік сатып алу басқармасы аталған жобаны сатып алуды ашық конкурс тәсілімен үш мәрте ұйымдастырып, әлеуетті орындаушы табылмағанын алға тартқан.

    - Бөлінген қаржыны тиімді әрі уақытылы игеру мақсатында аталған жобаны «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 16-бабы 3-тармағына сәйкес бір көзден алу тәсілімен 2025 жылғы 28 қарашада қосымша құн салығын қоса алғанда 100 800 000 теңгеге келісімшарт жасалынды. Тапсырыс беруші — Түркістан облысы мәдениет басқармасына қарасты «Ұлы Дала Елі орталығы». Орындалу мерзімі 2025 жылдың 31 желтоқсанына дейін, - делінген ведомство ұсынған деректе.

    Ал бүгін Түркістан облысының әкімі Нұралхан Қөшеров аталған келісімшарттың жасалу жағдайларын жан-жақты тексеру, оның ішінде қажетті рәсімдердің сақталуын қамтамасыз ету бойынша нақты тапсырма бергені белгілі болды.

    - Тексеру нәтижелері мен алдағы қадамдар туралы қосымша хабарланады, - деп мәлімдеді әкімдіктің баспасөз қызметінен.

    Асхат Райқұл
    Асхат Райқұл
    Автор
