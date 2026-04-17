Жетісу облысына – 4 жыл: «Қорғас-Шығыс қақпасы» АЭА-да 65 жоба іске асады
ТАЛДЫҚОРҒАН. KAZINFORM – Еліміздің Қытаймен шекарада орналасқан «Қорғас – Шығыс қақпасы» арнайы экономикалық аймағында өнеркәсіптік өндіріс пен көлік логистикасын дамытуға бағытталған инвестициялық жобалар жүйелі түрде жүзеге асырылып келеді. Бүгінде мұнда 65 жоба іске асырылып, соның негізінде 4 мың жұмыс орны ашылады деп жоспарланған. Бұл туралы Жетісу облысы әкімінің баспасөз қызметі хабарлады.
Арнайы экономикалық аймақтың бас директорының міндетін атқарушы Шыңғыс Мақашевтің айтуынша, 38 жоба пайдалануға беріліп, тағы 27 жоба кезең-кезеңімен іске асырылып жатыр.
– Арнайы экономикалық аймақтағы маңызды жобаларының бірі – KTZE Khorgos Gateway Құрғақ порты. Қазіргі уақытта құрғақ портты кеңейту жұмыстары аяқталды. Онда 2 жол жаңартылып, 8 қосымша жол салынды. Нәтижесінде терминалдың қуаты жылына 540 мыңнан 800 мың контейнерге дейін яғни, бір жарым есеге артты. Сонымен қатар АЭА аумағында жалпы сыйымдылығы 70 мың бірлік автокөлік құралдарына дейін жететін, 19 уақытша сақтау қоймасын қамтитын логистикалық инфрақұрылым жұмыс істейді, - дейді ол.
Аймақта жыл соңына дейін «Standart steel KZ» ЖШС металлургиялық кешені жаңғыртудың 3-кезеңі іске асырылады. Өндіріс орны директорының орынбасары Дәурен Сақтағановтың айтуынша зауыт арматура өндірісіне бағытталған.
– Арматура кез келген құрылысқа қажет болғандықтан жыл басынан жұмысты бастап кеттік. Біздің басты мақсат – өзіміздің шикізат, қара темірден арматура шығару. Бүгінде металлургиялық кешенде 80-ге жуық жергілікті тұрғын жұмыс істейді. Алдағы уақытта өнім санын арттыру жоспарда бар, - дейді Д. Сақтағанов.
Бұдан бөлек, «Nomade Invest» ЖШС «Қорғас-Шығыс қақпасы» теміржол инфрақұрылымын құру жөніндегі жобаны іске асыруды жоспарлап отыр. Сонымен қатар жеңіл автомобильдерді бастапқы тіркеу және азаматтарға кеңес беру, Қытай Халық Республикасынан әкелінетін көлік құралдарын тіркеу бойынша мемлекеттік қызмет көрсетуді ұйымдастыруға бағытталған мамандандырылған сектор құру, яғни арнайы халыққа қызмет көрсету орталығын ашу жоспарланып отыр.
Тағы бір айта кетерлігі «Қорғас-Шығыс қақпасы»АЭА-да Германияның «Skyhansa» компаниясымен бірлесіп, халықаралық әуежай салу қолға алынуда. Заманауи әуежай 50 мың тонна жүк тасымалдап, сағатына 500 адамға дейін өтуге мүмкіндік береді. Жалпы, «Қорғас-Шығыс қақпасы» АЭА аумағында іске асырылатын инвестициялық жобалар әртүрлі салаларда жаңа кәсіпорындар ашуға және жергілікті тұрғындар үшін жұмыс орындарын құруға ықпал етеді.
– Президент ел экономикасын дамыту мақсатында инвестиция тарту жұмыстарын күшейтуді тапсырған болатын. Осы бағытта «Қорғас – Шығыс қақпасы» АЭА әлеуетті инвесторларды тартуға жағдай жасап, қарқынды жұмыс істеуде, – деп атап өтті Шыңғыс Мақашев.