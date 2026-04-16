Жетісу облысында бюджет қаражатын жұмсау кезіндегі заң бұзушылықтардың жолы кесілді
ТАЛДЫҚОРҒАН. KAZINFORM – Жетісу облысының прокуратурасы мемлекеттік сатып алу саласында заңдылықты қамтамасыз ету және бюджет қаражатын қорғау мақсатында жоспарсыз міндеттемелерді орындау және мемлекеттік ресурстарды мақсатсыз пайдалану фактілерінің алдын алу бойынша жүйелі жұмыстарды жүргізіп келеді.
Талдау нәтижесінде Қаратал ауданының прокуратурасы әлеуметтік жобаларды жүзеге асыру кезінде елеулі бұзушылықтарды анықтады. Ауылдық округтердің бірінде салынған «Балалар ойын алаңы» нысаны орындалған жұмыстардың бекітілген техникалық талаптарға сәйкес еместігіне қарамастан, пайдалануға қабылданғаны белгілі болды.
Сонымен бірге, тапсырыс беруші мерзімін бұзған мердігермен шартты бұзу туралы заң талаптарын орындамаған.
Прокурорлық қадағалау актісі негізінде ауылдық округ әкімі мемлекеттік қызметтің беделін түсіру фактісі бойынша тәртіптік жауапкершілікке тартылып, қызметіне сәйкес еместігі туралы ескерту берілді. Сонымен қатар оған 60 АЕК көлемінде (129 750 теңге) әкімшілік айыппұл салынды.
Қазіргі уақытта мердігер ұйым анықталған кемшіліктерді жою жұмыстарын қолға алды.
Жетісу облысының прокуратурасы мемлекеттік сектордың ашықтығын қамтамасыз ету және мемлекеттің экономикалық мүдделерін қорғау бойынша жұмыстарын жалғастырып жатыр.
