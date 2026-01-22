KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    08:27, 22 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Жетісу облысында қамыс арасында қалып қойған аққу құтқарылды

    АСТАНА. KAZINFORM — Мамандар тексеру барысында аққудың сол жақ қанаты сынғанын анықтады, деп хабарлайды ТЖМ баспасөз қызметі.

    аққу
    Фото: Видеодан скрин

    Алакөл ауданындағы Ақши ауылының маңында ТЖМ құтқарушылары Алакөл көлінде профилактикалық іс-шара жүргізіп жатқан кезде қамыстың арасынан жарақат алған аққуды байқап, бейжай өте алмады. Олар құсты абайлап алып шығып, жылытып, тамақтандырып, содан кейін Үшарал қаласындағы ветеринар мамандарға тапсырды.

    — Мамандар тексеру барысында аққудың сол жақ қанаты сынғанын анықтады. Аққу қанаттарын баяу қимылдатып, көмегі үшін құтқарушыларға алғыс айтқандай болды, — делінген ведомство хабарламасында.

    Осыдан бұрын Павлодарда ауыл тұрғындары Қызыл кітапқа енген сұңқылдақ аққуды құтқарғанын жазғанбыз.

    Тегтер:
    Жетісу облысы Аймақ Аң-құстар Құтқарушылар Аққу
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
    Автор
    Соңғы жаңалықтар