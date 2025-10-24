Жетісу облысында қайтарылған активтер есебінен салынған сегіз жаңа медициналық нысан ашылды
АСТАНА. KAZINFORM — Жетісу облысында алғашқы медициналық-санитариялық көмек жүйесін нығайтуға бағытталған бірқатар шара қабылданды. Өңір аудандарында сегіз медициналық нысан ашылды.
Өңірде барлығы 18 жоба жүзеге асырылып жатыр. Үкімет Арнаулы мемлекеттік қордан 1,7 млрд теңге бөлді.
Жаңа денсаулық сақтау нысандары пайдалануға берілген ауылдар:
Жалғызағаш және Қайнар (Ескелді ауданы)
Сарытөбе (Панфилов ауданы)
Жаңалық (Ақсу ауданы)
Қаратал (Көксу ауданы)
Оян (Қаратал ауданы)
Сонымен қатар Алакөл ауданы Жайпақ ауылында дәрігерлік амбулатория мен Қайнар ауылында ФАП іске қосылды.
Нысандардың барлығы инженерлік инфрақұрылыммен, заманауи медициналық техникамен жабдықталған және алғашқы медициналық-санитариялық көмек көрсету стандарттарына сәйкес келеді.
Бұл жобаларды жүзеге асыру шалғайдағы елді мекендердің 4 мыңнан астам тұрғынын медициналық көмекке қолжетімділікпен қамтамасыз етуге, сондай-ақ жаңа жұмыс орындарын ашуға және өңірдің денсаулық сақтау жүйесінің материалдық-техникалық базасын нығайтуға мүмкіндік береді.
Бұған дейін Қарағанды облысында қайтарылған активтер есебінен 51 медициналық нысан салынған болатын.